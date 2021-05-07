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Seni Çok Bekledim Şebo Kimdir? Sibel Şişman dizileri ve yapımları

Seni Çok Bekledim Şebo Kimdir? Sibel Şişman dizileri ve yapımları konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Seni Çok Bekledim Şebo Kimdir? konusuyla ilgili olarak 7 Mayıs 2021 Cuma tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:54
Seni Çok Bekledim Şebo Kimdir? Sibel Şişman dizileri ve yapımları
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Dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin ev arkadaşı olan Şebo, Ayliz’in hayatında her şeyi bilen kişidir.

Ayliz’in aşk hayatı hakkında her şeyi bilen Şebo’nun hayatında da Zaza kişisi vardır ve ikisini bir aşk beklemektedir.

Şebo karakterini canlandıran Sibel Şişman, Seni Çok Bekledim dizisinden önce Erkenci Kuş dizisinde yer almıştı.  22 Ekim 1992 yılında İstanbul’da doğan Şişman, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okudu. Şişman Farklı Desenler, Küçük Kıyamet, Yılanların Öcü, Yeter, Siyah İnci gibi yapımlarda yer aldığı gibi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:54
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Anahtar Kelimeler:
Sibel ŞişmanAylizŞeboDiziSeni çok Bekledim
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