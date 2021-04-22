Seni Çok Bekledim Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Ali İpin hakkında bilgiler

Başrol kadrosunda Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’un yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinde Rıza karakterini canlandıran oyuncu Ali İpin’dir. Seni Çok Bekledim dizisi Özcan Deniz’in kaleminden çıkan başarılı dizilerin arasındadır. Dizide yer alan Rıza karakteri oldukça duygusal bir yapıya sahiptir. Çocukluk yıllarından beri her zaman mistik bir çemberde hayatını devam ettirmiştir. Ancak Rıza, aşka olan inancı ile güvenini hiçbir zaman yitirmemiştir. Seni Çok Bekledim dizisinde Mihre karakteri ile büyük bir aşk yaşıyordur.

Ali İpin kim?

Gerçek adı Ali Ragıp İpin olan başarılı oyuncu Ali İpin, 21 Aralık 1955 tarihi Ankara doğumludur. Şuanda Seni Çok Bekledim isimli dizi ile ekranlarda yer alan başarılı oyuncu, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1978 yılında konservatuardan mezun olan usta oyuncu, 1981 senesinde Devlet Tiyatrolarına istifasını vermiştir. İstifasını verdikten sonra İsviçre Cenevre eyaleti Conservatoire de Geneve Drama Bölümüne misafir öğrenci olarak katılım göstermiştir. Bu süre zarfında usta oyuncu, La Cour des Miracles Tiyatrosunda reji asistanlığı yapmıştır. 40’tan fazla gösterinin içinde yer almıştır. Hem oyunculuk yapmış hem de Devlet Tiyatrosu alt yapımında yönetmen yardımcılığı görevi ile çalışmıştır. Bu zamana kadar Fadime, Güzel Köylü, Korkusuz Tatlı Bela gibi dizilerde rol almıştır. Ancak adını Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Kirve karakteri ile duyurmayı başarmıştır.

Ali İpin’in burcu ne?

21 Aralık 1955 yılında doğan Ali İpin Yay burcudur. Yay burcu özelliklerine uyan usta oyuncu, yurt dışında almış olduğu eğitimler ve çalışmalar ile biliniyor. Oyuncunun, gezmeyi seven burçlar arasında yer alan Yay burcunun özelliklerini taşıdığını gösteriyor. Aynı zamanda usta ismin enerjik yapısı da burcunun karakterini yansıtmakta.

Ali İpin evli mi bekar mı? Sevgilisi var mı?

Oyuncu aşk yaşamı ile ilgili detayları paylaşmadığı için evli mi bekar mı bilinmemekte.

Ali İpin’in yer aldığı projeler

Usta oyuncu, oyunculuk konusunda oldukça başarılıdır. Ancak, oyuncunun kendi alanındaki başarısının dışında tiyatrolarda yönettiği oyunlar da mevcuttur. Aynı zamanda kameralar karşısında ki ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 1989 yılında ekranlara gelmiş olan Dostlarımız isimli dizi ile elde etmiştir. Usta oyuncu bu zamana kadar pek çok dizinin kadrosunda yer alarak ekranlara gelmiştir. Ancak oyuncunun en çok tanındığı diziler şunlardır;

Saksıdaki Ağaç

Asmalı Konak

Kurtlar Vadisi

Nasıl Evde Kaldım

Seni Çok Bekledim

Ali İnpir şuan ise Star TV’de ekranlara gelen Seni Çok Bekledim isimli dizide canlandırdığı Rıza karakteri ile ekranlara gelmektedir.

Ali İpin’in boyu ve kilosu kaç?

Usta oyuncu 1.79 cm boyunda ve 80 kg’dır.