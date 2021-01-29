Seni Çok Bekledim oyuncuları ve konusu

Seni Çok Bekledim dizisi merakla bekleniyor. Dizi, Şubat ayında ekranlardaki yerini alacak. Yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturacak. Dizi, gerçek bir hikayeden uyarlamadır. Katar’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesinden bahsedilmektedir.
Dizinin konusu
13 Mart 1992, Eren ailesi büyük bir deprem sebebiyle parçalanır. Kadir Eren, 17 yaşındadır. Öldüğü düşünülür ve cesetlerin yanına koyulur. Orada gözlerini açar ve hayata döner. Ancak babası ölmüştür. Annesi ise başka biriyle evlenir. Kadir, Ayliz’i görene kadar hep bir şeylerin eksikliğini hissetmektedir. Babasından hatıra olan ve hep taktığı yüzük, parmağından çıkıp yuvarlanır ve Ayliz’in ayaklarına gelir. Babası ve annesinin tanışma öyküsü de aynıdır. Bu tuhaf olay yüzünden Ayliz tedirgindir çünkü o sırada başka biriyle evlenmektedir.
Oyuncu kadrosu
- Özcan Deniz – Kadir
- İrem Helvacıoğlu – Ayliz
- Caner Şahin – Selahattin
- İlhan Şen – Erol
- Mustafa Uğurlu – Cemal
- Durul Bazan – İsmet
- Selen Domaç – Songül
- Yıldız Kültür
- Nihan Büyükağaç
- Ahmet Mekin
- Lila Gürmen - Mihre
- Ali İpin - Osman
- Türkü Turan – Zahide
- Şehsuvar Aktaş
- Gürkan Güzeyhuz
- Damla Makar
- Mehmet Ulay
- Hakan Ummak
- Sibel Şişman – Şebnem
- Ömer Gökay Şanlıer
Kadir karakteri
Kadir, başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, kararlı ve güçlü bir yapıya sahiptir. Dedesinden kalan şirketi başarılı bir şekilde yönetmektedir. Kadir, yaşanan hiçbir olayın tesadüf olmadığına inanır.
Kadir karakterine hayat verecek olan Özcan Deniz, 19 Mayısıs 1972 Ankara doğumludur. Çocukluk yıllarında Aydın’da yaşamıştır. 1985’te orkestra çalışmalarına başlamıştır. 3 yıl sonra İstanbul’a gelir ve bir yıl sonra Almanya’ya gider. 1992 yılında ilk albümü olan Yine Ağlattın Beni’yi çıkarmıştır. 1 yıl sonra Meleğim albümünü çıkararak ünlü biri haline gelmiştir.
1999 senesinde Aşkın Dağlarda Gezer dizisini çekmiştir. Bu diziyle oyunculuk hayatı başlamıştır. 2002 yılında Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlamıştır. Haziran Gecesi, Kader, Aşk Yakar, Samanyolu dizilerinde rol almıştır.
Ayliz karakteri
Ayliz karakterini İrem Helvacıoğlu canlandırmaktadır. Güzel oyuncu, 2 Şubat 1990 Almanya doğumludur. Nefes karakteri ile yıldızı parlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi almıştır.
Selahattin karakteri
Selahattin karakterini Caner Şahin canlandırmaktadır. Oyuncu, 26 Mayısıs 1992 Eskişehir doğumludur. Tiyatro kökenli bir dizi oyuncusudur. 2016 senesinde Babam ve Ailesi dizisinde ilk dizi deneyimini elde etti. Son projesi Kuzgun dizisidir.
Sibel karakteri
Sibel karakterine Nihan Büyükağaç hayat vermektedir. Sibel karakteri senelerdir oğlunu aramaktadır. Sibel, çok ezilmiş ve zorluklar yaşamıştır. Dizide küllerinden doğacaktır. Başarılı oyuncu, 2006 yılında Fırtına dizisiyle ünlü olmuştur. Sevdaluk, Gönül İşleri, Cesur ve Güzel, ikizler, Canevim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projelerinde yer almıştır.
İlhan Şen
19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. İlk projesi Şahin Tepesi olmuştur. Ramo ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde rol almıştır.
Nurgül Yeşilçay
Oyuncunun dizide rol alacağı henüz kesinleşmemiştir. Güzel oyuncunun son projesi Gülperi dizisi olmuştu.
Bahar Şahin
Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakteri ile yıldızı parlamıştır. Kadroda ismi bulunmamaktadır ancak kendisine teklif sunulmuştur.
İsmet karakteri
Bazan, 1972 İstanbul doğumludur. 2000 yılında Çarli İş Başında dizisinde rol almıştır. Tiyatro ve dizi oyuncusudur. Hayat Bilgisi, Avrupa Avrupa, Aşkım Aşkım, Yedi Güzel Adam, Canım Benim, Yıldızların Altında dizilerinde rol almıştır.
Cemal karakteri
Cemal, amacı uğruna her şeyi yapacak kötü bir karakterdir. Güçlü bir iş insanıdır. Mustafa Uğurlu, 1955 Karaman doğumludur. Masum Değiliz, Anadolu Kaplanı, Bir Zamanlar Osmanlı, Milat, İçerde, Babamın Günahları, Bir Deli Rüzgar ve Çarpışma dizilerinde rol almıştır.
Yıldız Kültür
1944 Ankara doğumludur. Ankara Devlet Konservatuvar yüksek bölümünden mezundur. Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında çalışmıştır. Birçok ödülü bulunmaktadır. Kalk Gidelim, Seni Kimler Aldı, Mucize, Karadayı, Melekler Korusun, Issız Adam, Menekşe ile Halil, Hatırla Sevgili, Dudaktan Kalbe projelerinde rol almıştır.
Osman karakteri
Karaktere Ali İpin hayat vermektedir. 1955 Ankara doğumludur. Ankara Devlet Konservatuvarından mezundur. 2000 senesinde Samyeli dizisinde rol almıştır. Kuzey Rüzgarı, Güzel Köylü, Hatırla Gönül, Eltilerin Savaşı projelerinde yer almıştır.
Şebnem karakteri
1991 İstanbul doğumludur. İTÜ Devlet Konservatuvarından mezundur. Talento menajerlik şirketinde kaydı vardır. Yılanların Öcü, Yeter, Siyah İnci, Erkenci Kuş dizilerinde rol almıştır.
Mihre karakteri
Karakteri Lila Gürmen canlandıracaktır. Mihre, Kadir ve Erol’un annesi rolündedir. 1966 doğumludur. Aşk ve Gurur, Ağlama Anne ve Zemheri projelerinde yer almıştır.
Zahide karakteri
Karaktere Türkü Turan hayat vermektedir. 1985 Bodrum doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezundur. Şubat, Maral, Dolunay Dolunay, Yaşamayanlar, Aşk Tesadüfleri Sever projelerinde yer almıştır.
Şehsuvar Aktaş
1964 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezundur. Benim Annem Bir Melek, Avrupa Avrupa, Kocamın Ailesi, Ferhat ile Şirin, Hercai dizilerinde yer almıştır.
Songül karakteri
Erzincan kentinde kocası İsmet’le yaşarken İstanbul’a taşınırlar. Songül karakterine Selen Domaç hayat vermektedir. 1981 doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur. Yeter, Serçe Sarayı, Koca Koca Yalanlar, Aykut Enişte projelerinde rol almıştır.
Gürkan Güzeyhuz
1986 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Derin Sular, Hızır Ekip, Aşktan Kaçılmaz, Kaçak Gelinler, Paramparça, İsimler dizilerinde bulunmuştur.
Mehmet Ulay
1947 Alanya doğumludur. 1963 yılından itibaren tiyatrolarda çalışmıştır. Ezel, Yol Ayrımı, Tozlu Yollar, Böyle Bitmesin, Muhteşem Yüzyıl, Şimdi Onlar Düşünsün, Baba Candır projelerinde yer almıştır.
Ziver Armağan Açıl
1976 Ordu doğumludur. Bilkent Üniversitesi İktisat eğitimini tamamlamıştır. Beni Affet dizisinde rol almıştır.
Dizi ne zaman başlıyor?
Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, Skala medya tarafından hazırlanacaktır.