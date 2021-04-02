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Seni Çok Bekledim Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş yaşı, boyu, sevgilisi

Seni Çok Bekledim Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş yaşı, boyu, sevgilisi haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 02-04-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 20:01
Seni Çok Bekledim Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş yaşı, boyu, sevgilisi
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Seni Çok Bekledim dizisinde Efe karakterine hayat verecek olan oyuncu merak edilmeye başlandı. Efe karakterini canlandıracak olan oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı.

Seni Çok Bekledim Osman Efe karakteri

Özcan Deniz'in canlandırdığı Kadir rolüne en yakın arkadaşlardan biri olan Osman Efe rolü, Cuma günü DNZ Film ve Skala Yapım iş birliğiyle yayınlanan Star TV ekranlarında yayınlanan dizi ile dikkatleri üzerine çekti. Osman Efe ve Kadir uzun yıllardır arkadaştır.

Kadir'in en büyük sırdaşı ve onu çocukluğundan beri tanıyor. Dertlerini dinledi ve babası gibi öğütler vermektedir. Samimi adam Osman Efe, en zor zamanlarda Kadir ile birlikte olan kişilerden biridir.

Seni Çok Bekledim Osman Efe Gerçek Adı Dizileri

Şehsuvar Aktaş, Seni Çok Bekledim dizisinde Osman Efe rolünü canlandırmaktadır. Son olarak Hercai dizisinde yer almıştır.

Şehsuvar Aktaş Kimdir? Kaç Yaşında? Hangi Dizide Oynadı?

1964 doğumlu oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversiteden yüksek lisans ve doktora derecesi aldı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Müzik Konservatuarı Drama Bölümü öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Şehsuvar Aktaş’ın rol aldığı diziler

  • Kavak Yelleri – 1988
  • Haziran Gecesi – 2005
  • En Son Babalar Duyar – 2006
  • Bıçak Sırtı – 2007
  • Benim Annem Bir Melek – 2008
  • Avrupa Avrupa – 2011
  • Kocamın Ailesi – 2014
  • Ferhat ile Şirin – 2019
  • Halka – 2019
  • Hercai – 2020
  • Seni Çok Bekledim – 2021

 



Son Güncelleme: 02.04.2021 20:01
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AktaşşehsuvarStar TvDenizözcanEfeSeni çok Bekledim
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