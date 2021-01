Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam ilk bölümü ile Star TV kanalında seyircilerin karşısında olacak. Proje tasarımının Özcan Deniz, yönetmenliğini Şahin Altuğ üstlenmiştir. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan, Seni Çok Bekledim dizisi hayallerin ötesinde bir aşkı konu edinecek. Bu yeni dizinin konusu hakkında seyirciler intenet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuların kimler olduğu, hangi önemli oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği merak edilmeye başlandı. Star TV kanalının yeni dizisi olan Seni Çok Bekledim’in çekildiği yer ve fragmanında nelerin yaşandığı da seyircilerin bir başka merak ettiği konular arasında yerini almış durumda.

Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor?

Seni Çok Bekledim dizisi genellikle İstanbul’da çekimi yapılmaktadır. Dizinin çocukluk bölümü Erzincan’da yapılmaktadır. Fragmanda yer alan ve merak konusu olan yerse Katar: Doha!

Seni Çok Bekledim’in konusu nedir?

Herkesin merak içerisinde beklediği Star TV’nin yeni yapımı “Seni Çok Bekledim”, büyük bir prodüksiyon ekibiyle çekim yapmaya devam etmektedir. En başta Erzincan’da 10 gün devam eden çekim sonrasında İstanbul’da bulunan oyuncularla beraber kamera arkası ekibi, burada yapılan çekimler sonrasında, ilk bölümün sahnelerini çekebilmek için Katar’ın başkenti Doha’ya yol aldı. İlerleyen bölümlerde sahnelerin nerede çekileceği ise henüz belli değil.

13 Mart 1992. Eren'in ailesinin deprem nedeniyle dağıldığı tarih. Kadir Eren 17 yaşında öldüğüne inanılan ve diğer cesetlerin yanında durduğunda gözlerini açtı. Yeniden doğdu ama babasını kaybetti ona olan sevgisi hayattan daha önemliydi. Annesi başka bir adamla evlendi. Kadir artık dayanamaz, her zaman eksik bir şeyler vardır. Ayliz'i görene kadar... O gün hiç çıkarmadığı babasının yüzüğü, yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarına gider. Aynı babasının yüzüğünü annesine vermesi gibi. O andan itibaren hayat her zaman onları birleştirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e yaklaştırsa da Ayliz'i korkuttu. Çünkü Ayliz başka biriyle evlenmek üzere. İki ailenin kirli sırları tek tek ortaya çıkınca Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavı geçebilecek midir?

Seni Çok Bekledim oyuncuları kimlerdir?