İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Seni Çok Bekledim neden final yaptı, neden bitti?

Başrollerde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Birçok izleyicinin merak konusu olan 'Seni Çok Bekledim neden final yaptı?' sorusunun yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 22:18
Seni Çok Bekledim neden final yaptı, neden bitti?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanan yapımcılığını Skala Yapım ve DNZ Film’in üstlendiği, başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi 28 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 20.00’da final bölümü ile izleyicisine veda edecek.

Dizide, Mihre öğrendiği gerçeklerin sonrasında Eren Ailesi’ni bir araya getirmek için harekete geçer. Fakat bu beklediği kadar kolay olmayacak. Ayliz, bir taraftan ailesiyle ilgili mücadele verirken diğer taraftan da öğrendikleriyle şok olur. Bu durumu Kadir’e anlatıp anlatmama da kararsızdır.

Kadir, ailesiyle alakalı büyük sırrı öğrendikten sonra adeta yıkılır. Ne yapacağını bilemeyen Kadir, hem kendisinin hem de ailesinin yaralarını iyileştirmek adına bir yolculuğa çıkar. Bu da onu tahmin etmediği bir sona ulaştırır.

Şebo, Zaza’yla ilgili duygularından emin olur ve harekete geçer. Fakat Zaza’ya yakın olmak beklediğinden daha da zor olacak. Selo, kendi halinde kalmış ve ne yapacağını bilmez. Kendini çaresiz ve yalnız hisseden Selo ,Meryem’le dertleştir. Sonunda karar verir ve attığı adımın sonrasında herkesi bir sürpriz bekler.




Son Güncelleme: 28.04.2021 22:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimÖzcan Denizİrem HelvacıoğluStar TvSeni çok Bekledim Final
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm hangi gün, saaat kaçta?
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm hangi gün, saaat kaçta?
Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Gerçek adı nedir? Emin Gürsoy hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Gerçek adı nedir? Emin Gürsoy hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı ne? Elif Sönmez hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı ne? Elif Sönmez hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Nuh kimdir? Gerçek adı ne? Fatih Koyunoğlu hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Nuh kimdir? Gerçek adı ne? Fatih Koyunoğlu hakkında bilgiler
Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Fatma dizisinin hikayesi ne? Fatma dizisi gerçek hikaye mi?
Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Fatma dizisinin hikayesi ne? Fatma dizisi gerçek hikaye mi?

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim neden final yaptı, neden bitti?
Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Konya youtube geniş özeti ve maçın golleri
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2021 Nisan Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2021
Canlı izle Çaykur Rizespor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rize BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
29 Nisan Perşembe okullarda yüz yüze eğitim var mı?
İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri
Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?
Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?
Show TV Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar oyuncu kadrosu ve konusu
Kısıtlama ve tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Vincent Aboubakar ne zaman dönecek? Aboubakar hangi maçta oynamaya başlayacak?
HES kodu nasıl nasıl alınır? HES kodu başvurusu nasıl yapılır?
Maraşlı dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Saygın Soysal biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakteri kimdir? Özge Törer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?
Sadakatsiz dizisi Haluk'u kim canlandırıyor? Burak Sergen'in biyografisi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Emine'si Naz Göktan'ın hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.