Seni Çok Bekledim neden final yaptı, neden bitti?

Star TV ekranlarında yayınlanan yapımcılığını Skala Yapım ve DNZ Film’in üstlendiği, başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi 28 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 20.00’da final bölümü ile izleyicisine veda edecek.

Dizide, Mihre öğrendiği gerçeklerin sonrasında Eren Ailesi’ni bir araya getirmek için harekete geçer. Fakat bu beklediği kadar kolay olmayacak. Ayliz, bir taraftan ailesiyle ilgili mücadele verirken diğer taraftan da öğrendikleriyle şok olur. Bu durumu Kadir’e anlatıp anlatmama da kararsızdır.

Kadir, ailesiyle alakalı büyük sırrı öğrendikten sonra adeta yıkılır. Ne yapacağını bilemeyen Kadir, hem kendisinin hem de ailesinin yaralarını iyileştirmek adına bir yolculuğa çıkar. Bu da onu tahmin etmediği bir sona ulaştırır.

Şebo, Zaza’yla ilgili duygularından emin olur ve harekete geçer. Fakat Zaza’ya yakın olmak beklediğinden daha da zor olacak. Selo, kendi halinde kalmış ve ne yapacağını bilmez. Kendini çaresiz ve yalnız hisseden Selo ,Meryem’le dertleştir. Sonunda karar verir ve attığı adımın sonrasında herkesi bir sürpriz bekler.