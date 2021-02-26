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Seni Çok Bekledim Meryem kimdir? Gerçek adı nedir? Türkü Turan hakkında bilgiler

Star TV'de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisinde Meryem kimdir, gerçek adı nedir merak konusu oldu. Dizide Meryem karakterini canlandıran Türkü Turan hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.

26 Şubat 2021 Cuma 20:28
Seni Çok Bekledim Meryem kimdir? Gerçek adı nedir? Türkü Turan hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ‘Seni Çok Bekledim’ dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı dizide, Türkü Turan’ın canlandırdığı Zahide karakteri kaza sonrası öldü. Dizide Zahide karakteri ölünce, Türkü Turan ‘Bahçıvan Hasan’ın kardeşi Meryem’ olarak yeni stiliyle diziye yeniden giriş yaptı.

Ünlü oyuncu Türkü Turan, Meryem karakterini canlandıracağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşımına ‘Meryem is loading’ notunu ekleyen Türkü Turan’ın biyografisine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Türkü Turan kimdir?

Türkü Turan 1 Şubat 1985 tarihinde Muğla’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji mezunu olan oyuncu 2007 yılında ‘Annem’ dizisinde rol almış daha sonra da 2009 yılında da ‘Kosmos’ adlı filmde oynamıştır. Kısa bir süre Adını Feriha Koydum dizisinde rol alan oyuncu Çakıl Taşları, Gişe Memuru, Musallat 2: Lanet, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Tatar Ramazan gibi yapımlarda da yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimMeryemTürkü Turan
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