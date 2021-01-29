İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Seni Çok Bekledim Kadir karakterini kim canlandırıyor? Özcan Deniz kimdir?

Gündeme bomba gibi oturan Seni Çok Bekledim Kadir karakterini kim canlandırıyor? Özcan Deniz kimdir? haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 20:02
Seni Çok Bekledim Kadir karakterini kim canlandırıyor? Özcan Deniz kimdir?
Takip Et:

Ailesinde ayrılarak girdiği bu yolda kendi emekleriyle zengin bir iş adamı olmuştur.

Rol aldığı bütün projelerde motivasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu emeklerini de zamanla almaktadır. Çevresi kendisine saygı ve sevgi duymaktadır.

Yalnızlığa alışmış ve kendi başına hareket ederek özgür olmayı başarmış birisidir. Ayliz ile tanışarak bu özgürlüğünün nasıl etkileneceği ise merak edilmektedir.

Kadir ile Ayliz kendilerinde olmayan eksiklikleri tamamlayarak bütün olacaklardır. Lakin bu birliktelikle birlikte bazı sorunlarda peşlerinden gelecektir.

Ayliz babasız büyümüş ve zorluklar yaşamış birisidir. İkilinin birlikteliği bir mucize olacaktır.

Özcan Deniz Kimdir?

19 Mayısıs 1972'de Ankara'da doğdu. Aslen Ağrı’lı olduğu bilinmektedir. Çocukluğunu ve gençliğini Aydın'da geçirdi.

Bu dönemlerde amatör oyunlar yazdı ve arkadaşlarıyla oynadı. Aynı dönemde müzik ve şarkılara olan ilgisini keşfetti.

Aydın'da sahne almaya başladı, gittikçe ünlendi, İzmir ve Antalya'da sahne almaya başladı.

1989'da Almanya Münih'e gitti ve müzik çalışmalarını burada devam ettirdi. 1992'de Yine Ağlattın Beni'yi çıkardı ve ilk albümünü piyasaya sürmüş oldu.

Yıllar içinde şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen olarak tanındı. Yıllar geçtikçe Türkiye'de kendisini göstererek herkesin tanıdığı bir sima haline geldi.

Bu başarılı sanatçının yarattığı ilk profesyonel dizi 1995 yılında Reyting Hamdi oldu. Burada Özcan adıyla oynamıştır. Ardından Aşkın Dağlarda Gezer dizisinde Zal karakterine hayat vermiştir. Ancak Seymen Karadağ karakteriyle yer aldığı Asmalı Konak dizisinde büyük bir atılım yaptı ve oyunculuk alanındaki gelişimine büyük katkı sağladı.

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk Boran olarak karakteriyle 87 bölüm dizide yer alması dizi kariyeri açısından kendisini performans alanında deneyimli bir profesyonel haline getirmiştir.

Son olarak Seni Çok Bekliyorum dizisinde Kadir karakterine hayat vermektedir

Özcan Deniz’in Rol Aldığı Diziler

  • Seni Çok Bekledim
  • İstanbullu Gelin
  • Kaderimin Yazıldığı Gün
  • Karagül
  • Samanyolu
  • Aşk Yakar
  • Kader
  • Haziran Gecesi
  • Asmalı Konak
  • Aşkın Dağlarda Gezer
  • Reyting Hamdi


Son Güncelleme: 29.01.2021 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvDiziSeni çok BekledimÖzcan Deniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin ismi ne olacak? Parti kuruluşu için başvuru yapıldı!
Sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Kayıt belgesi nedir? Kayıt belgesi ne işe yarar?
7060 kimin numarası? 7060 Kime ait, neden arıyor?
Kamu ve resmi daireler Coronavirüs nedeniyle kapanacak mı? Noterler açık olacak mı? Bankalar kapanacak mı? PTT 'ler açık olacak mı?
İBB öğrenci ve tam akbil ücretleri ne kadar oldu?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2021 Agi hangi şartlarda ödenir?
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Özel hastaneler acil servis ücreti alınmayan durumlar nelerdir? 2021
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.