İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Seni Çok Bekledim izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Seni Çok Bekledim dizisi reytingleri

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Seni Çok Bekledim izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Seni Çok Bekledim dizisi reytingleri haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 12.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 21:30
Seni Çok Bekledim izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Seni Çok Bekledim dizisi reytingleri
Takip Et:

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Seni Çok Bekledim 29 Ocak Cuma günü izleyici karşısına çıktı. Dizinin reytinglerde kaçıncı olduğu merak konusu oldu. 2021 yılının merakla beklenen yapımlarından biri olan Seni Çok Bekledim dizisi ilk bölümüyle 3.45 Total reyting oranıyla 13.sırada yer aldı.

Yapımcıların yüksek beklentisi bu oranlarla karşılanmadı. Dizinin ilk 10’a girememesi hayal kırıklığı yaratsa da, ilerleyen bölümlerde reyting oranının artması bekleniyor.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı dizi Cuma akşamları yeni bölümleriyle Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yapımcıları ilk bölümde alınan düşük reyting oranlarına karşın dizinin ilerleyen bölümlerde üst sıralara çıkacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu nedenle dizinin şuan için final yapması gibi bir durum söz konusu değil. Öte yandan diziyi izleyen kişilerden gelen yorumların olumlu olduğu görüldü. Özellikle sosyal medyada dizi hakkına iyi yorumların yapılması gelecek bölümler için umut vaat etti.



Son Güncelleme: 12.02.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ReytingStar TvSeni çok BekledimDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Seni Çok Bekledim dizisi reytingleri
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Emekli promosyonları veriliyor mu? 2021 Emekli promosyonları yatırıldı mı, ne zaman yatar?
TV'de 12 Şubat 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda? Spor kanalları maç yayın akışları
ATV Akıncı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Süresi biten engelli raporu yenileme işlemleri nasıl yapılır? 2021 Engelli Sağlık Kurulu rapor yenileme
Akrep dizisi Berna kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Başak Daşman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizi oyuncusu Hacer kimdir? Demet Gül hakkında bilgiler
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
BİM'de satılan Hometech PC Alfa 8mB Tablet nasıl, alınır mı, kullanışlı mı?
La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlayacak ? Netflix La Casa de Papel 4. sezon başlama tarihi
QNB Finansbank banka hesabı nasıl kapatılır? QNB Finansbank hesap kapatma işlemleri
Sadakatsizler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Halkbank’tan 13 ayrı seçenek ile ihtiyaç kredisi!
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim dizisi Ayliz (İrem Helvacıoğlu) kimdir?
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akrep dizisinin Hizmetçi'si Demet Gül'ün hayat hikayesi!
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim seti hangi ilde?
Kırmızı Oda dizisi Sekreter karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.