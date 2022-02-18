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Seni Çok Bekledim İsmet karakteri gerçekte kimdir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen Seni Çok Sevdim dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin oyuncuları merak konusu oldu. Seni Çok Sevdim dizisinde başarılı bir performans sergileyen İsmet karakteri kimdir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtları aranıyor.

18 Şubat 2022 Cuma 20:23
Seni Çok Bekledim İsmet karakteri gerçekte kimdir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Seni Çok Sevdim dizisi son dönemde ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başardı. Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen Seni Çok Sevdim dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin oyuncuları merak konusu oldu. Seni Çok Sevdim dizisinde başarılı bir performans sergileyen İsmet karakteri kimdir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtları aranıyor.

Seni Çok Sevdim İsmet Karakteri

Seni Çok Sevdim dizisi, son dönemlerin en çok sevilen dizileri arasında yer almayı başararak milyonlarca izleyici kitlesine ulaştı. Dizi büyük bir sükse yaparken dizinin karakterlerinden İsmet karakteri başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seni Çok Sevdim dizisinde İsmet karakterine hayat veren oyuncu gerçekte Durul Bazan adıyla bilinmektedir. İsmet karakteri dizide oldukça bencil, kendine düşkün, kunaz ve sahtekar bir roldedir. Zaza’nın abisidir. Özcan Deniz’in senaryosunu yazdığı Seni Çok Sevdim dizisinde oyuncuların performansı gözlerden kaçmıyor.

Durul Bazan Kimdir?

Durul Bazan, 48 yaşında başarılı bir oyuncudur. İstanbul doğumludur. Kendisi şu ana kadar evlenmemiştir. Şimdiye kadar Kocamın Ailesi, Aşkım Aşkım ve Çarli gibi dizilerde boy gösterdi. Kendisi 1.65 cm boyundadır. 1972 yılında dünyaya geldi. İlk kez 2000 senesinde Çarli İş Başında dizisiyle ekranlara geldi. Bu dizide Tarkan rolünü oynadı. 2001 yılında ise komik bir dizi olan Aşkım Aşkım dizisinde boy gösterdi. Burada Necati karakterini oynadı.

2005 senesinde ise Türk yapımı bir sinema filmi olan Tombala’da Şakir karakterini oynadı. Bu film onun ikinci sinema filmidir. Kendisi şu an 1.65 cm boyunda olduğu gibi 59 kilodadır. Net olarak burcu bilinmemektedir ancak başak burcu olduğu tahmin ediliyor.

Durul Bazan Sevgilisi Var mı?

Daha önce Çeşme’ye sevgilisiyle tatile gittiği bilinse de şu an bir sevgilisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Tatildeyken sürekli olarak sevgilisini öpmesi magazin dünyasının gündemine oturmuştu.

Durul Bazan Rol Aldığı Yapımlar

  • Seni Çok Bekledim
  • Kocamın Ailesi
  • Karanlıktakiler
  • Aşkım Aşkım
  • Çarli İş Başında

Durul Bazan Hakkındaki Detaylar

  • Kendisi en çok mutlu olmak istemektedir.
  • Setlerdeki en neşeli karakter olduğu bilinmektedir.
  • Kendisini İstanbul olarak tarif etmektedir. En az İstanbul kadar heyecanlı, güzel ve karışıktır.
  • Katar’a gitmiştir ve burada çöle ayak basması onu çok heyecanlandırmıştır.
  • Set ortamı onun için oyun bahçesi gibidir. Set ortamlarını çok sevmektedir.
  • Ona göre oyuncular oynamaktan ziyade beklemek için para almaktadırlar.
  • Eğlenceli ve düzgün karakteri onu setlerde en sevilen isimlerden biri yapmaktadır.


Son Güncelleme: 18.02.2022 20:23
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Anahtar Kelimeler:
Seni Çok SevdimIsmet
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