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'Seni Çok Bekledim' final yapıyor!

Star Tv'nin ekranlarla yeni tanıştığı dizi neden final yapıyor? Başrollerinde Özcan Deniz'in yer aldığı 'Seni Çok Bekledim' bitiyor mu? Dizinin haberleri için tıklayın.

08 Mart 2021 Pazartesi 03:58
'Seni Çok Bekledim' final yapıyor!
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Ekranlara yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in final yapması bekleniyor. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizinin reyting kurbanı olduğu belirtildi.

Kanal 7 günlük dizi reytinglerinin bile sonrasında kalmasıyla birlikte Star Tv'nin 'Seni Çok Bekledim' ile yoluna devam etmek istemediğini duyurdu. 

Dizinin Kanal ile antlaşmasının ne zaman son bulacağı bilinmiyor. Sadece total 3 reyting alarak birçok dizinin arkasında kaldı. Ne zaman final yapacağı tam net olmadığı için dizinin son bölümü Mart sonu veya Nisan başı gibi olabileceği tahmin ediliyor. 

Seni Çok Bekledim dizisinin yayınladığı gün Cuma ve karşısında çok güçlü yapıtlarla reyting yarışına giriyor. TV8'de Kırmızı Oda, Trt 1 Payitaht Abdülhamid, ATV Akıncı gibi dizilerle kapışıyor. Dizinin yayınlandığı gün değiştirilerek daha fazla reyting alacağı konuşuluyor.

Dizi oyuncu ekibi ustalarla dolu olsada senaryosu diziyi daha da ileriye taşımaya yetmedi. Senaryo nedeniyle her hafta reyting seviyesi düşmeye başladı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 03:58
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Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimStar TvÖzcan Deniz
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