Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Sevilen dizi hakkında üzen iddia

Star Tv ekranlarının yeni sezon dizilerinden birisi olan Seni Çok Bekledim hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun olduğu dizini final yapacağı iddiaları ortaya atılırken dizi hayranları araştırmalarına hız verdi.

Yönetmenliğini Yasemin Türkmeneli’nin üstlendiği yapımcılığı ise Skala Yapım ve DNZ Film tarafından yapılan Seni Çok Bekledim dizisinin ekranlara veda edeceği belirtildi.

Seni Çok Bekledim final mi yapacak?

Seni Çok Bekledim konusu nedir?

Seni Çok Bekledim dizisi ile ilgili ortaya atılan final iddiaları ile birlikte dizinin 13. Bölümünün final bölümü olacağı ve ekranlara veda edeceği belirtildi. Dizinin final yapma iddiasının reytinglerinin düşük olduğu gerekçesi gösteriliyor. Buna göre dizi 23 Nisan tarihinde son bölümü ile izleyicisi ile buluşacak.

Hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir ve aşkın olmadığına inanan Ayliz’in masal gibi geçen tanışma ve aşk hayatları anlatılmaktadır. Başarılı bir iş adamı olan Kadir, işkolik, kendinden emin ve net bir erkektir. Dedesinden kalan şirketin başına geçen Kadir şirketi kendi çabaları ile büyük bir noktaya taşımıştır. Ayliz ise babasız büyüyen kendi çabaları ile başarılı bir konuma gelen bir fotoğrafçıdır. Yıllar boyunca sürekli aynı ortamda olmalarına rağmen birbirlerini hiç fark etmeyen ikilinin hayatı bir noktada kesişecek ve büyük bir aşk başlayacaktır.

Seni Çok Bekledim dizi oyuncuları kimlerdir?

Dizinin oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi ekranların sevilen isimleri yer almaktadır.