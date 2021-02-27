Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisinde Erol karakterinin fragmanda vuruluyor olması akıllara Erol ölecek mi, diziden ayrılacak mı sorularını getirdi. Erol’un diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunun cevabı henüz bilinmiyor. Yeni bölümle beraber belli olacağı tahmin ediliyor.

Dizide Erol karakterine İlhan Şen hayat vermektedir.

İlhan Şen kimdir?

1987 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında Best Model yarışmasına katılan Şen, ilk olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol almıştır.

İlhan Şen daha sonrasında Şahin Tepesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Seni Çok Bekledim yapımlarında da rol almıştır.