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Seni çok bekledim dizisinin Savcı Pınar'ı kimdir?

Ekranların sevilen dizisi 'Seni Çok Bekledim' kadrosuna yeni dahil olan Hande Oktan kimdir? Aslen nerelidir? Hande Oktan hakkında merak edilen her şey burada...

08 Mart 2021 Pazartesi 04:09
Seni çok bekledim dizisinin Savcı Pınar'ı kimdir?
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Star Tv ekranlarına yeni katılan, 'Seni Çok Bekledim' dizisi yayınlandığı ilk haftadan itibaren merakla izlenmeye başladı. Kadroya sonradan katılan Hande Oktan kimdir?

Savı Pınar, karaketerini canlandıran Oktan, demir leblebi lakabıyla anılmaktadır. Savı Pınar karakterinin taşımış olduğu özelliklerde; zeki, akıllı, başarılı, sert mizaçlı olmasının yanı sıra güzelliğiyle akıllarda kalıcılığı ön plandadır. Dizide işlenen cinayetin iç yüzünü aralayacak isimdir. Dizi de tarzıyla da gündem olan oyuncunun giydikleri merakla intenette aranılanlar arasında yer alıyor.

Hande Oktan Kimdir?

Yeni dzisi Seni Çok Özledim olan Oktan daha öncede birçok dizi projesinde yer almıştır. Muhteşem Yüzyıl, O Hayat Benim, Umutsuz Ev kadınları, Kavak Yelleri, Aşkın Halleri en bilinen dizileridir. 182 doğumlu Oğlak burcudur. 1.65 boyundadır. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı ve akşam okullarında eğitmenlik yaparak tamamlamıştır. 

Sosyal medyayı etkin olarak kullanmaktadır. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilmektedir. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 04:09
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Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimHande OktanSavcı Pınar
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