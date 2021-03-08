Seni çok bekledim dizisinin Savcı Pınar'ı kimdir?

Star Tv ekranlarına yeni katılan, 'Seni Çok Bekledim' dizisi yayınlandığı ilk haftadan itibaren merakla izlenmeye başladı. Kadroya sonradan katılan Hande Oktan kimdir?

Hande Oktan Kimdir?

Savı Pınar, karaketerini canlandıran Oktan, demir leblebi lakabıyla anılmaktadır. Savı Pınar karakterinin taşımış olduğu özelliklerde; zeki, akıllı, başarılı, sert mizaçlı olmasının yanı sıra güzelliğiyle akıllarda kalıcılığı ön plandadır. Dizide işlenen cinayetin iç yüzünü aralayacak isimdir. Dizi de tarzıyla da gündem olan oyuncunun giydikleri merakla intenette aranılanlar arasında yer alıyor.

Yeni dzisi Seni Çok Özledim olan Oktan daha öncede birçok dizi projesinde yer almıştır. Muhteşem Yüzyıl, O Hayat Benim, Umutsuz Ev kadınları, Kavak Yelleri, Aşkın Halleri en bilinen dizileridir. 182 doğumlu Oğlak burcudur. 1.65 boyundadır. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı ve akşam okullarında eğitmenlik yaparak tamamlamıştır.

Sosyal medyayı etkin olarak kullanmaktadır. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilmektedir.