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Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı!

Star TV ekranlarında yakında izleyicileri ile buluşacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı. Dizinin önemli karakterlerinden olan Ayliz'i ise tanıdık bir yüzün canlandırdığı görüldü...

02 Kasım 2020 Pazartesi 17:07
Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı!
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Star TV ekranlarında yayınlanmasına hazırlanılan Seni Çok Bekledim dizisiyle ilgili araştırmalar başladı. Dizide yer alan karakterler ve hangi oyuncuların canlandırdıkları merak edilen konular arasında yer aldı.

Seni Çok Bekledim Dizisi Ayliz Karakteri

Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakteri Kadir’in hayatına hiç beklenmedik bir anda girmiştir ve büyük bir aşkın partneri olmuştur. Birçok mucize yaşayacak olan Ayliz dizi boyunca Kadir ile rüya gibi bir birliktelik yaşayacaktır.

Seni Çok Bekledim Ayliz Kimdir?

Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandıran oyuncunun ismi İrem Helvacıoğlu’dur. İrem Helvacıoğlu 1990 senesinde doğmuştur. Almanya doğumlu olan güzel oyuncu daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat vermiştir. Burada gösterdiği başarılı performans sonrasında milyonlar tarafından tanınmıştır.

Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde alan başarılı oyuncu daha önce birçok farklı yapım içinde yer almıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

2020 – Seni Çok Bekledim (Ayliz)


2018 – Sen Anlat Karadeniz (Nefes Zorlu)

2017 – Babası (Aslı)

2016 – No: 309 (Pelinsu)

2015 – Güneşin Kızları (Tuğçe)

2013 – Kurtlar Vadisi Pusu  (Esra Türkmen)

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Clara- Nurbahar Hatun)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi



Son Güncelleme: 02.11.2020 17:07
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Anahtar Kelimeler:
Star Tvİrem HelvacıoğluSeni çok BekledimAyliz
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