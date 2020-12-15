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Seni Çok Bekledim dizisinin konusu nedir? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Yakında Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Özcan Deniz'in yapımcılığını ve başrolünde yer aldığı dizinin hikayesi seyirciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

15 Aralık 2020 Salı 17:17
Seni Çok Bekledim dizisinin konusu nedir? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
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Geçtiğimiz günlerde tanıtımı gösterime giren ve yönetmenliğini Şahin Altun'un yaptığı dizinin konusu oldukça dikkat çekti. Birkaç gün önce ilk tanıtım videosu ile ekranlarda yerini alan gösteride başrolleri İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz paylaşıyor.

 

Seni Çok Bekledim Dizisinin Konusu Ne?

Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanacak dizi dikkatleri üzerine çekti. "Seni Çok Bekledim" dizisinde beklenmedik aşk ve duyguların gerçekliğini izleyicilere aktaracak. Bir tanıtım filmi ile dikkatleri üzerine çeken dizi, izleyiciyi ağlatacak gibi görünüyor. Yakında izleyicilerle buluşacak olan diziyi izlemek için gün sayanlara şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

Seni Çok Bekledim Dizisi Neyi Anlatıyor?

Dnz'in yapımcılığını üstlendiği dizi Kendi başına iş kuran, ailesinden uzakta yaşayan çok başarılı bir işadamı ile hayatını babasız tek başına öğrenmiş ve aşk ilişkisi olan başarılı bir fotoğrafçının beklenmedik karşılaşmasıdır. Bu çift aslında sürekli birbirine dolanarak birbirlerinin hayatına giriyor. Ama birbirlerini fark edemediler.

Seni Çok Bekledim Dizisi Hikayesi

Dizinin tanıtımından da anlaşılacağı gibi son dönemde Sen Anlat Karadeniz dizisi ile öne çıkan İrem Helvacıoğlu ve başarılı oyuncu Özcan Deniz başrollerdir. Dizinin hikayesi, İrem Helvacıoğlu'na hayat veren Ayliz karakteri ve Özcan Deniz'in canlandırdığı Kadir karakterine dayanıyor. Bakalım önümüzdeki birkaç bölümde Kadir ve Ayliz izleyiciler tarafından sevilecek mi?

Seni Çok Bekledim Dizisi Özeti

Birkaç ay önce İstanbul'un Beykoz bölgesinde çekimlere başlayan dizi Kadir ve Ayliz karakterlerinin hayatlarını anlatıyor. Kadir ve Ayliz aileleri olmadan hep yalnız yaşadılar ve bu konuda çok başarılı oldular. Tek fark, Kadir'in ailesinden uzakta yaşarken, Ayliz'in babasız büyümüş olmasıdır. Dizinin özeti bu iki karakterin aşkı ve tesadüfüdür.



Son Güncelleme: 15.12.2020 17:17
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Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimDiziStar TvÖzcan Deniz
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