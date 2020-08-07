Seni çok bekledim dizisinin konusu hikayesi özeti nedir?

Star TV yeni bir aşk dizisini ekranlara getirmek için hazırlanıyor. Eylül ayında ekranlara taşınması beklenen dizi Skala Medya yapımcılığıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Özcan Deniz, İlhan Şen ile Burcu Özberk’in yer alacağı dizide İrem Helvacı ile görüşmelerin de sürdüğü aktarıldı.

Özcan Deniz dizinin başrolü olurken, Burcu Özberk’in dizinin kadın başrolü olacağı belirtiliyor. Dizide ismi konuşulan bir diğer isim ise Aybüke Pusat oldu. 2014 yılı Türkiye güzeli Pusat, 2017 yılında Söz dizisinde rol almıştı. Resmi açıklamalar yapılmamasına karşın dizide rol alacak isimler içerisinde Ali İpin, Gökhan Mete gibi isimler de konuşuluyor.

Seni Çok Bekleyeceğim oyuncu kadrosu

Özcan Deniz

19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Özcan Deniz, gençlik döneminden bu yana tiyatro ile ilgilenmişti. Asmalı Konak, İstanbullu Gelin dizilerinde rol alan Deniz şimdilerde Seni Çok Seveceğim dizisinin başrolünü üstlenecek.

Burcu Özberk

12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Özberk, Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Güneşin Kızları, Şahane Damat, Direniş Karatay gibi yapımlarda rol alan Özberk asıl ününü Afili Aşk dizisinde yakalamıştır.

Caner Şahin

26 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Şahin, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Nefes Nefese, Kardeşler ve Kuzgun dizilerinde rol alan Şahin’in adı şimdilerde Seni Çok Seveceğim dizisiyle anılıyor.

İrem Helvacıoğlu

1990 yılında Almanya’da dünyaya gelen Helvacıoğlu, aslen Ankaralıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Helvacıoğlu; Behzat Ç., Güneşin Kızları ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol aldı.