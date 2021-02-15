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Seni Çok Bekledim dizisinin Cemal’i Mustafa Uğurlu kimdir?

Star TV’de ekranlara gelecek olan Seni Çok Bekledim dizisinde Cemal karakteri çok dikkat çekti. Peki Cemal karakteri kimdir? Cemal karakterini canlandıracak olan Mustafa Uğurlu kimdir? sorularının cevapları ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:47
Seni Çok Bekledim dizisinin Cemal’i Mustafa Uğurlu kimdir?
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Star TV’de cuma akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan Skala Yapımın ve DNZ Film yapımcılığını üstlendiği Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosuyla çok dikkat çekti. Seni Çok Bekledim dizisinde Cemal karakteri ve o karakteri canlandıracak olan Mustafa Uğurlu merak konusu oldu. Seni Çok Bekledim dizisinde Cemal, Kadir’in üvey babası ve Mihre’nin de kocasıdır. Cemal Mihre’nin ikinci kocasıdır her ne kadar Kadir annesinin evlenmesini istemese de Mihre evlenmiştir. Hırslı, kindar ve kuşkulu olan Cemal amacına ulaşmak için her şeyi göze almaktadır. Kadir ile Cemal hiç anlaşamazlar ve bu durum arasında kalan Mihre ise zor zamanlar yaşayacaktır.   

Mustafa Uğurlu Kimdir?

25 Kasım 1955 tarihinde Karaman’da doğan Mustafa Uğurlu, oyuncu Ahmet Uğurlu’nun kardeşidir. Mustafa Uğurlu, Rıza Beyler, Melek Apartmanı, Baş Belası, Ağır Roman, Asansör, Zor Hedef, Kolay Para, Çamur, Masum Değiliz, Kader, Bir Zamanlar Osmanlı, Galip Derviş, Düşler ve Umutlar, Milat, İçerde, Bir Deli Rüzgâr ve Çarpışma gibi birçok dizi ve filmde rol almış ve son dönemde Seni Çok Bekledim dizisinde Cemal karakterini canlandıracaktır.   



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:47
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Seni çok BekledimCemalMustafa Uğurlu
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