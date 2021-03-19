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Seni Çok Bekledim dizisinin çekim yerleri neresi? Seni Çok Bekledim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Seni Çok Bekledim dizisinin çekim yerleri neresi? Seni Çok Bekledim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor haberi, kritik gelişmeleriyle 19.03.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

19 Mart 2021 Cuma 20:03
Seni Çok Bekledim dizisinin çekim yerleri neresi? Seni Çok Bekledim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
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Yakın bir tarihte Star TV ekranlarında yayınlanacağı ifade edilen Seni Çok Bekledim dizisi için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak elde edilen bilgilere göre Seni Çok Bekledim dizisinin ilk bölüm çekimleri Erzincan’da kurulan sette gerçekleştirildi. Yeni dizinin çekimlerinden fotoğrafların yayılmasıyla birlikte ilk bölüm için heyecan katsayısı da artış gösteriyor.

Seni Çok Bekledim Dizisi Nerede Çekiliyor?

Star TV’nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in ilk bölüm çekimlerinin Erzincan Kemaliye’de tamamlandığı ifade ediliyor. Dizinin ilk bölüm çekimlerinin tamamlanması sonrasında ise setin dünyanın en ünlü tatil bölgelerinden biri olan Dubai’ye taşındığı aktarılıyor. Dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz ile birlikte birçok oyuncunun Dubai’ye gittikleri, burada dizinin çekimleri için hazırlıklarını devam ettirdikleri belirtiliyor.

Diğer yandan dizinin çekimleri için İstanbul’un Avrupa yakasının da farklı noktalarına setler kurulduğu aktarılıyor. Ancak pandemi sürecinde alınan tedbirler bünyesinde oyuncular ve teknik ekip dışında kimsenin sete girişine izin verilmediği ifade ediliyor. Sete çok nadir olarak basın mensuplarının davet edildiği, kısa süreler içinde fotoğrafların çekilmesine müsaade edilerek yeniden setin boşaltıldığını ifade ediliyor. Son olarak Seni Çok Bekledim dizisinin afiş çekimlerinin İstanbul Galataport’ta gerçekleştirildiği ancak buraya basın mensuplarının davet edilmediği söyleniyor.



Son Güncelleme: 19.03.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Özcan DenizSeni çok BekledimStar Tv
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