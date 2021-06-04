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Seni Çok Bekledim dizisine katılan Selen Domaç kimdir? Songül karakteri kimdir?

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Seni Çok Bekledim dizisine katılan Selen Domaç kimdir? Songül karakteri kimdir? haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 04.06.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 20:05
Seni Çok Bekledim dizisine katılan Selen Domaç kimdir? Songül karakteri kimdir?
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Star Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin merak edilen oyuncularından biri de Songül karakterine hayat veren Selen Domaç oldu.

 

Dizide, İstanbul’a büyük hayallerle gelen bir anneyi canlandıran Domaç, eşine ve kızına bağlı bir karakterdir. Koca Koca Yalanlar, Yeter, Acayip Hikayaler gibi dizilerde yer alan Domaç, son olarak ise Seni Çok Bekledim dizisiyle ekran karşısına geçecek. 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Domaç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümden mezundur. Aynı zamanda tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve tiyatro bölümünde diksiyon eğitimleri vermiştir.

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 20:05
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Star TvSeni çok BekledimDiziSelen Domaç
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