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Seni Çok Bekledim dizisine katılan Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Umut karakteri kimdir?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Seni Çok Bekledim dizisine katılan Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Umut karakteri kimdir? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 25 Haziran Cuma 19:21 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 19:21
Seni Çok Bekledim dizisine katılan Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Umut karakteri kimdir?
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Geçen hafta Cuma ekranlara büyük bir giriş yapan seni çok bekledim dizisi usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Seni Çok Bekledim, Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisinin başrolünde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Yayınlanan ilk bölümünde çokbilmişliğiyle dikkat çeken Ömer Gökay Şanlıer Türkü Turan ve Caner Şahin’in oğulları olarak Umut karakterini canlandıracak.

Ömer Gökay Şanlıer Kimdir?

Dizi gereği Zahide ve Selahattin’in çiftinin tek çocukları olan Ömer Gökay Şanlıer 6 yaşında dünyalar tatlısı bir çocuktur. Daha önce Allianz Sigorta reklam filminde oyunculuk deneyimi olan Ömer Gökay Şanlıer dizi anlamında ilkini ise seni çok bekledim sizisinde gerçekleştirecek.

 


Son Güncelleme: 25.06.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
özcandenizIremhelvacıoğluUmutStarömergökayşanlıerSeniçokbekledim
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