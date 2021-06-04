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Seni Çok Bekledim dizisindeki Zaza karakteri kimdir? Hakan Ummak nereli, yaşı kaç?

19:26 sularında basına yansıyan Seni Çok Bekledim dizisindeki Zaza karakteri kimdir? Hakan Ummak nereli, yaşı kaç? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Haziran 4 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:26
Seni Çok Bekledim dizisindeki Zaza karakteri kimdir? Hakan Ummak nereli, yaşı kaç?
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Star TV'de izleyicilerle buluşacak olan merakla beklenen Seni Çok Bekledim dizisi ocak ayı içinde ekranlarda olacak Seni Çok Bekledim dizisinde Hakan Ummak’ın hayat verdiği Zaza karakteri merak edilen karakterler arasında oldu. Hakan Ummak Seni Çok Bekledim dizisi ve merak edilen Zaza karakteri hakkında bilgiler ve detayları.

Seni çok bekledim zaza karakteri kimdir?

30'lu yaşlarında olan Zaza güçlü kuvvetli ve yakışıklı bir kişidir. Kendine güvenen ve tuttuğunu koparan Zaza aşk hayatı ile merak edilen karakterlerden biri olacak. Adaleti önemseyen ve haksızlığa tahammülü olmayan Zaza karakteri Seni Çok Bekledim dizisiyle karşınızda olacak.

Hakan Ummak kimdir?

Hakan ummak 1987'de Mersin'de doğdu. 1.87 boyu ve 80 kg kilosu vardır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü bitiren Hakan ummak ilk oyunculuk tecrübesini Gamsız Hayat dizisinde yaşamıştır. Diğer oynadığı diziler arasında Paramparça ve Yeter dizileri olmak üzere Hakan Muhafız dizisinde de Can karakterine hayat vererek dikkatleri çekmiştir.


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
ZazaDiziStar TvSeni çok Bekledim
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