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Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 14.05.2021 tarihli haberimizi okuyun.

14 Mayıs 2021 Cuma 20:05
Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç?
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Star Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin merak edilen oyuncularından biri de Songül karakterine hayat veren Selen Domaç oldu.

 

Dizide, İstanbul’a büyük hayallerle gelen bir anneyi canlandıran Domaç, eşine ve kızına bağlı bir karakterdir. Koca Koca Yalanlar, Yeter, Acayip Hikayaler gibi dizilerde yer alan Domaç, son olarak ise Seni Çok Bekledim dizisiyle ekran karşısına geçecek. 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Domaç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümden mezundur. Aynı zamanda tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve tiyatro bölümünde diksiyon eğitimleri vermiştir.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvSeni çok BekledimDiziSelen Domaç
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