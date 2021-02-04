İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir?

Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 04.02.2021 tarihli haberimizde Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

04 Şubat 2021 Perşembe 20:05
Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir?
Takip Et:

Star Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin merak edilen oyuncularından biri de Songül karakterine hayat veren Selen Domaç oldu.

 

Dizide, İstanbul’a büyük hayallerle gelen bir anneyi canlandıran Domaç, eşine ve kızına bağlı bir karakterdir. Koca Koca Yalanlar, Yeter, Acayip Hikayaler gibi dizilerde yer alan Domaç, son olarak ise Seni Çok Bekledim dizisiyle ekran karşısına geçecek. 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Domaç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümden mezundur. Aynı zamanda tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve tiyatro bölümünde diksiyon eğitimleri vermiştir.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvSeni çok BekledimDiziSelen Domaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Doğruluk mu, cesaret mi oyunu için efsane sorular listesi 2021
Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ve Kaan Yıldırım düğünleri ne zaman olacak?
Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen ASC zerrecik aşısı nedir? ASC zerrecik teknolojisi ve aşı hakkında bilgiler
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
İŞKUR farklı kurumlara ülke geneli güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Güvenlik görevlisi başvuru şartları nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte gerçekten var mı, yaşamış mı?
İzmir'e kar yağar mı? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi Kar yağışı beklenen o bölgeler
Survivor Uğur Pektaş ve Şaziye İvegün sakatlıkları neydi, neden ayrıldılar?
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Bahar Candan mı elendi, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da bu hafta hangi yarışmacı gitti?
Leipzig-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak mı, maç nasıl ve nerede oynanacak?
Fastpay Wildcats 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Fastpay Wildcats Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu
A101 ürünlerinden Huawei band 4 özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
1 Mart'tan sonra devamsızlık sayılacak mı, okula gitmek zorunlu mu?
Trt1 Halka yeni sezon ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.