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Seni Çok Bekledim dizisindeki Serkan karakteri kimdir?

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Seni Çok Bekledim dizisindeki Serkan karakteri kimdir? haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Seni Çok Bekledim dizisindeki Serkan karakteri kimdir? haberinin tüm yeni gelişmeleri 26 Mart 2021 Cuma günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

26 Mart 2021 Cuma 19:52
Seni Çok Bekledim dizisindeki Serkan karakteri kimdir?
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Cuma akşamlarının gözdesi haline gelecek olan Seni Çok Bekledim, Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ’unun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizinin usta oyuncu kadrosuyla başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan deniz yer almakta. Dizinin başka bir merak edilen ismi de Serkan karakteri oldu

Seni Çok Bekledim Serkan karakteri kim?

Serkan dizinin başrol oyuncularından İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin nişanlısı olmaktadır. Serkan hırslı bir iş adamı ve kaybetmekten oldukça nefret eden bir kişiliktir. Dizi de Ayliz’ in başka biriyle aşk yaşaması Serkan ‘ı ne kadar çıldırtacak merak ediliyor. Hırslı bir adam olan Serkan, iş adamıdır. Aslında ne kadar güçlü görünse de bir o kadar göründüğü kadar pasif bir karakterdir.

Seni Çok Bekledim Serkan gerçek adı, dizileri,  yaşı

 
Serkan karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Gürkan Güzeyhuz dur. Daha öncesinde olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde rol aldığı ve özdeşleştiği karakterle tanıyoruz.
İzmir’li olan oyuncu 1986 yılında doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gürkan Güzeyhuz ilk ekran deneyimini Derin Sular dizisiyle yapmıştır. Daha sonra
“Paramparça” dizisinde Mert karakteri ile tanındı.
 

Gürkan Güzeyhuz Dizileri ve Filmleri

• Derin Sular – 2011
• Hızır Ekip (Murat) – 2013
• Aşktan Kaçılmaz – 2014
• Kaçak Gelinler (Hüsnü) – 2014
• Paramparça (Mert) – 2014 / 2016
• Güzel İkili – 2016
• Çocukluk (Sinan) – 2017 / 2020
• Payitaht Abdülhamid (Vladimir) – 2017 / 2018
• Seni Çok Bekledim (Serkan) – 2021


Son Güncelleme: 26.03.2021 19:52
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StarözcandenizSerkanAylizIremhelvacıopluSeniçokbekledimGürhangüzeyhuz
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