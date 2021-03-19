İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Seni Çok Bekledim dizisindeki Selahattin karakteri kimdir?

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Seni Çok Bekledim dizisindeki Selahattin karakteri kimdir? haberine ilişkin yeni gelişmeler, 19.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 19:35
Seni Çok Bekledim dizisindeki Selahattin karakteri kimdir?
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim yeni bölümlerle Her Cuma akşamı seyircilerin karşısına çıkıyor. Seni Çok Bekledim dizisinde Selahattin karakterine hayat veren Caner Şahin performansıyla ilgi odağı oldu. Çoğu kişi bu karakteri ve hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Seni Çok Bekledim Selo kim? Seni Çok Bekledim Selahattin kim?

Star TV ekranlarının yeni fenomen dizisi Seni Çok Bekledim her hafta Cuma günleri yeni bölümlerle yayında olmaya devam ediyor. Caner Şahin’in hayat verdiği Selahattin, çalışkan, ailesini seven ve fedakarlığıyla ön plana çıkıyor.

Seni Çok Bekledim Caner Şahin kim?

Seni Çok Bekledim dizisiyle dikkat çekmeyi başaran Caner Şahin, 1992’de Eskişehir'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okurken bu fakülteden ayrıldı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapmıştır. İlk televizyon deneyimini 2016’da Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakteri ile yaşadı. Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur, Erdem Akakçe gibi isimlerle oynamıştır. Caner Şahin 2016'da Babam ve Ailesi, 2017'de Tutsak, 2018'de Kardeşler, 2019'da Kuzgun ve son olarak 2021'deSeni Çok Bekledim dizsinde yer almaktadır.



Son Güncelleme: 19.03.2021 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvSelahattinDiziSeni çok BekledimşahinCaner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizi oyuncusu Civan Güngör kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler
Akıncı Beste kimdir? Müge Boz hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim dizisindeki Selahattin karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
T.C. ile rapor parası sorgulama nasıl yapılır? 2021
19 Mart 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı 19 Mart 2021 Cuma Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan'ın yer aldığı diziler
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli yaşı kaç?
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?
Ziraat Bankası emekli maaş kartı şifresi nasıl alınır?
Masumlar Apartmanı dizisinin Ela'sı Ceren Yüksekkaya'nın hayat hikayesi!
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör hakkında bilgiler
2021 erken emeklilik şartları neler? Erken emeklilik için fırsatlar ve yöntemler
Seni Çok Bekledim dizisindeki Zaza karakteri Kimdir? Hakan Ummak dizideki rolü ve hayatı
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Kırmızı Oda Ayşe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Meriç Aral kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisine katılan Cansu Fırıncı kimdir? İzak Fernandez karakteri kimdir?
Son Yaz dizisindeki Akgün karakteri kimdir? Alperen Duymaz nereli, yaşı kaç?
Rüyada arı sokması görmek neye işaret eder?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.