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Seni Çok Bekledim dizisindeki Şebo karakteri kimdir? Sibel Şişman nereli, yaşı kaç?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Seni Çok Bekledim dizisindeki Şebo karakteri kimdir? Sibel Şişman nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 28.05.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:41
Seni Çok Bekledim dizisindeki Şebo karakteri kimdir? Sibel Şişman nereli, yaşı kaç?
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Dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin ev arkadaşı olan Şebo, Ayliz’in hayatında her şeyi bilen kişidir.

Ayliz’in aşk hayatı hakkında her şeyi bilen Şebo’nun hayatında da Zaza kişisi vardır ve ikisini bir aşk beklemektedir.

Şebo karakterini canlandıran Sibel Şişman, Seni Çok Bekledim dizisinden önce Erkenci Kuş dizisinde yer almıştı.  22 Ekim 1992 yılında İstanbul’da doğan Şişman, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okudu. Şişman Farklı Desenler, Küçük Kıyamet, Yılanların Öcü, Yeter, Siyah İnci gibi yapımlarda yer aldığı gibi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Sibel ŞişmanAylizŞeboDiziSeni çok Bekledim
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