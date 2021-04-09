İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Seni Çok Bekledim dizisindeki Osman Efe karakteri kimdir?

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Seni Çok Bekledim dizisindeki Osman Efe karakteri kimdir? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 09.04.2021 tarihli haberimizde.

09 Nisan 2021 Cuma 20:01
Seni Çok Bekledim dizisindeki Osman Efe karakteri kimdir?
Takip Et:

Seni Çok Bekledim dizisinde Efe karakterine hayat verecek olan oyuncu merak edilmeye başlandı. Efe karakterini canlandıracak olan oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı.

Seni Çok Bekledim Osman Efe karakteri

Özcan Deniz'in canlandırdığı Kadir rolüne en yakın arkadaşlardan biri olan Osman Efe rolü, Cuma günü DNZ Film ve Skala Yapım iş birliğiyle yayınlanan Star TV ekranlarında yayınlanan dizi ile dikkatleri üzerine çekti. Osman Efe ve Kadir uzun yıllardır arkadaştır.

Kadir'in en büyük sırdaşı ve onu çocukluğundan beri tanıyor. Dertlerini dinledi ve babası gibi öğütler vermektedir. Samimi adam Osman Efe, en zor zamanlarda Kadir ile birlikte olan kişilerden biridir.

Seni Çok Bekledim Osman Efe Gerçek Adı Dizileri

Şehsuvar Aktaş, Seni Çok Bekledim dizisinde Osman Efe rolünü canlandırmaktadır. Son olarak Hercai dizisinde yer almıştır.

Şehsuvar Aktaş Kimdir? Kaç Yaşında? Hangi Dizide Oynadı?

1964 doğumlu oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversiteden yüksek lisans ve doktora derecesi aldı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Müzik Konservatuarı Drama Bölümü öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Şehsuvar Aktaş’ın rol aldığı diziler

  • Kavak Yelleri – 1988
  • Haziran Gecesi – 2005
  • En Son Babalar Duyar – 2006
  • Bıçak Sırtı – 2007
  • Benim Annem Bir Melek – 2008
  • Avrupa Avrupa – 2011
  • Kocamın Ailesi – 2014
  • Ferhat ile Şirin – 2019
  • Halka – 2019
  • Hercai – 2020
  • Seni Çok Bekledim – 2021

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AktaşşehsuvarStar TvDenizözcanEfeSeni çok Bekledim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Çoçuk parası ne kadar sürede ödenir? 2021 Çoçuk parası ne zaman yatar?
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
Akrep dizisi Berna’yı kim canlandırıyor? Başak Daşman'ın biyografisi
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Akrep Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim dizisindeki Osman Efe karakteri kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Mihre kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Lila Gürmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Kırmızı Oda Alya neden ayrıldı? Melisa Sözen Kırmızı Oda’ya neden veda etti?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim seti hangi ilde?
E-devlet kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kömür yardımı için gerekli evraklar
Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Lise son sınıf sınavları ne zaman, sınavlar ertelendi mi?
TRT Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı konusu ve oyuncuları
Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo karakterini kim canlandırıyor? Sibel Şişman kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi nerelidir?
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022
Son Yaz dizisi Naz karakterini kim canlandırıyor? Yasemin Yazıcı biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteri kimdir? Hafsanur Sancaktutan nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.