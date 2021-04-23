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Seni Çok Bekledim dizisinde Kadir karakterine Özcan Deniz hayat veriyor

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Seni Çok Bekledim dizisinde Kadir karakterine Özcan Deniz hayat veriyor ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 23 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Seni Çok Bekledim dizisinde Kadir karakterine Özcan Deniz hayat veriyor hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 20:02
Seni Çok Bekledim dizisinde Kadir karakterine Özcan Deniz hayat veriyor
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Ailesinde ayrılarak girdiği bu yolda kendi emekleriyle zengin bir iş adamı olmuştur.

Rol aldığı bütün projelerde motivasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu emeklerini de zamanla almaktadır. Çevresi kendisine saygı ve sevgi duymaktadır.

Yalnızlığa alışmış ve kendi başına hareket ederek özgür olmayı başarmış birisidir. Ayliz ile tanışarak bu özgürlüğünün nasıl etkileneceği ise merak edilmektedir.

Kadir ile Ayliz kendilerinde olmayan eksiklikleri tamamlayarak bütün olacaklardır. Lakin bu birliktelikle birlikte bazı sorunlarda peşlerinden gelecektir.

Ayliz babasız büyümüş ve zorluklar yaşamış birisidir. İkilinin birlikteliği bir mucize olacaktır.

Özcan Deniz Kimdir?

19 Mayısıs 1972'de Ankara'da doğdu. Aslen Ağrı’lı olduğu bilinmektedir. Çocukluğunu ve gençliğini Aydın'da geçirdi.

Bu dönemlerde amatör oyunlar yazdı ve arkadaşlarıyla oynadı. Aynı dönemde müzik ve şarkılara olan ilgisini keşfetti.

Aydın'da sahne almaya başladı, gittikçe ünlendi, İzmir ve Antalya'da sahne almaya başladı.

1989'da Almanya Münih'e gitti ve müzik çalışmalarını burada devam ettirdi. 1992'de Yine Ağlattın Beni'yi çıkardı ve ilk albümünü piyasaya sürmüş oldu.

Yıllar içinde şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen olarak tanındı. Yıllar geçtikçe Türkiye'de kendisini göstererek herkesin tanıdığı bir sima haline geldi.

Bu başarılı sanatçının yarattığı ilk profesyonel dizi 1995 yılında Reyting Hamdi oldu. Burada Özcan adıyla oynamıştır. Ardından Aşkın Dağlarda Gezer dizisinde Zal karakterine hayat vermiştir. Ancak Seymen Karadağ karakteriyle yer aldığı Asmalı Konak dizisinde büyük bir atılım yaptı ve oyunculuk alanındaki gelişimine büyük katkı sağladı.

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk Boran olarak karakteriyle 87 bölüm dizide yer alması dizi kariyeri açısından kendisini performans alanında deneyimli bir profesyonel haline getirmiştir.

Son olarak Seni Çok Bekliyorum dizisinde Kadir karakterine hayat vermektedir

Özcan Deniz’in Rol Aldığı Diziler

  • Seni Çok Bekledim
  • İstanbullu Gelin
  • Kaderimin Yazıldığı Gün
  • Karagül
  • Samanyolu
  • Aşk Yakar
  • Kader
  • Haziran Gecesi
  • Asmalı Konak
  • Aşkın Dağlarda Gezer
  • Reyting Hamdi



Son Güncelleme: 23.04.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Star TvDiziSeni çok BekledimÖzcan Deniz
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