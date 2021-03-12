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Seni Çok Bekledim dizisinde Erol karakterini İlhan Şen canlandırıyor

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Seni Çok Bekledim dizisinde Erol karakterini İlhan Şen canlandırıyor haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 12.03.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 20:00
Seni Çok Bekledim dizisinde Erol karakterini İlhan Şen canlandırıyor
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Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Erol karakteri oldu.

Seni Çok Bekledim Erol kimdir?

Erol Kadir’in kardeşidir. Dürüst, cesur ve kendinden emin biri olan Erol’un dizide nasıl bir yer edineceği ilerleyen bölümlerde belli olacak. Ancak Erol karakterinin dizide önemli yer edinmesi bekleniyor. Dizide Erol karakterini ise İlhan Şen canlandırıyor.

İlhan Şen kimdir?

19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. 189 cm boyunda ve 80 kilo olan oyuncu 2008 yılında Best Model yarışmasında finalist olmuş ardından Avrupa’nın En İyi Modeli seçilmiştir. Modelliğin ardından oyunculuk eğitimleri alan oyuncu ilk kez 2008 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almıştır. Yakışıklı oyuncu bu dizinin ardından Şahin Tepesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ramo gibi önemli dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 12.03.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Ilhan şenDizi
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