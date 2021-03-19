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Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterine İrem Helvacıoğlu hayat veriyor

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterine İrem Helvacıoğlu hayat veriyor haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 19-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 19:53
Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterine İrem Helvacıoğlu hayat veriyor
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Ekranların merakla beklenen dizisi Seni Çok Bekledim izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla iddiasını şimdiden ortaya koydu. Dizide ne dikkat çeken karakterlerden biri de Ayliz karakteri oldu.

Seni Çok Bekledim Ayliz kimdir?

Ayliz kendi ayakları üzerinde duran, güçlü bir kadındır. Ayliz’in bu tarzında çocukken babasız büyümesinin de etkisi olmuştur. Ayliz her işi kendisi yapan, kendini sürekli geliştiren güçlü biri olarak yetişmiştir. Ayliz hayatını kurmuş, sevdiklerini korumaya çalışan biri olmanın yanı sıra özel hayatında da kimseye öncelik vermeyen biridir. Ancak bu durum Kadir’i görene dek sürecektir.

İrem Helvacıoğlu kimdir?

Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterin İrem Helvacıoğlu canlandırıyor. Güzel oyuncu 1990 yılında Almanya’da dünyaya gelmiş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Güzel oyuncu ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı filmde ilk kez kamera karşısına geçmiş daha sonra Muhteşem Yüzyıl adlı dizide yer almıştır. Helvacıoğlu son olarak Sen Anlat Karadeniz adlı dizide yer almış ve buradaki performansıyla adını tüm Türkiye’ye duyurmuştur. Helvacıoğlu’nun yer aldığı diziler şu şekildedir;

  • Seni Çok Bekledim
  • Sen Anlat Karadeniz
  • No: 309
  • Güneşin Kızları
  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi


Son Güncelleme: 19.03.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimDizi
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