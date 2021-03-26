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Seni Çok Bekledim dizisi Zaza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Ummak kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Seni Çok Bekledim dizisi Zaza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Ummak kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Seni Çok Bekledim dizisi Zaza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Ummak kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili gelişmeleri 26 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 19:26
Seni Çok Bekledim dizisi Zaza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Ummak kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Star TV'de izleyicilerle buluşacak olan merakla beklenen Seni Çok Bekledim dizisi ocak ayı içinde ekranlarda olacak Seni Çok Bekledim dizisinde Hakan Ummak’ın hayat verdiği Zaza karakteri merak edilen karakterler arasında oldu. Hakan Ummak Seni Çok Bekledim dizisi ve merak edilen Zaza karakteri hakkında bilgiler ve detayları.

Seni çok bekledim zaza karakteri kimdir?

30'lu yaşlarında olan Zaza güçlü kuvvetli ve yakışıklı bir kişidir. Kendine güvenen ve tuttuğunu koparan Zaza aşk hayatı ile merak edilen karakterlerden biri olacak. Adaleti önemseyen ve haksızlığa tahammülü olmayan Zaza karakteri Seni Çok Bekledim dizisiyle karşınızda olacak.

Hakan Ummak kimdir?

Hakan ummak 1987'de Mersin'de doğdu. 1.87 boyu ve 80 kg kilosu vardır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü bitiren Hakan ummak ilk oyunculuk tecrübesini Gamsız Hayat dizisinde yaşamıştır. Diğer oynadığı diziler arasında Paramparça ve Yeter dizileri olmak üzere Hakan Muhafız dizisinde de Can karakterine hayat vererek dikkatleri çekmiştir.



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
ZazaDiziStar TvSeni çok Bekledim
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