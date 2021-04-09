İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer yer aldığı dizi ve film yapımları

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 09.04.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 19:21
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Geçen hafta Cuma ekranlara büyük bir giriş yapan seni çok bekledim dizisi usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Seni Çok Bekledim, Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisinin başrolünde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Yayınlanan ilk bölümünde çokbilmişliğiyle dikkat çeken Ömer Gökay Şanlıer Türkü Turan ve Caner Şahin’in oğulları olarak Umut karakterini canlandıracak.

Ömer Gökay Şanlıer Kimdir?

Dizi gereği Zahide ve Selahattin’in çiftinin tek çocukları olan Ömer Gökay Şanlıer 6 yaşında dünyalar tatlısı bir çocuktur. Daha önce Allianz Sigorta reklam filminde oyunculuk deneyimi olan Ömer Gökay Şanlıer dizi anlamında ilkini ise seni çok bekledim sizisinde gerçekleştirecek.

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
özcandenizIremhelvacıoğluUmutStarömergökayşanlıerSeniçokbekledim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir, nereli yaşı kaç?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın hayatı!
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer yer aldığı dizi ve film yapımları
Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterini Alara Turan canlandırıyor
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?
Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7
Akıncı ATV yeni bölüm, son bölüm izle - ATV 19 Mart 2021 Cuma Akıncı 12. bölüm canlı izle
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 24 Mart 2021 Çarşamba 1 BTC kaç tl oldu?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Mesut Özil ne zaman oynamaya başlayacak? Mesut Özil sakatlığı ne zaman geçecek?
Ücretsiz patates-soğan yardımından nasıl faydalanılır? Ücretsiz patates soğan yardımı kimlere yapılacak?
Polis haftası mesajları ve sözleri 2021
Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Kırmızı Oda Galip karakterini kim canlandırıyor? Celil Nalçakan kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.