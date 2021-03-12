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Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ömer Gökay Şanlıer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ömer Gökay Şanlıer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 12 Mart Cuma 19:21 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 19:21
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ömer Gökay Şanlıer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Geçen hafta Cuma ekranlara büyük bir giriş yapan seni çok bekledim dizisi usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Seni Çok Bekledim, Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisinin başrolünde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Yayınlanan ilk bölümünde çokbilmişliğiyle dikkat çeken Ömer Gökay Şanlıer Türkü Turan ve Caner Şahin’in oğulları olarak Umut karakterini canlandıracak.

Ömer Gökay Şanlıer Kimdir?

Dizi gereği Zahide ve Selahattin’in çiftinin tek çocukları olan Ömer Gökay Şanlıer 6 yaşında dünyalar tatlısı bir çocuktur. Daha önce Allianz Sigorta reklam filminde oyunculuk deneyimi olan Ömer Gökay Şanlıer dizi anlamında ilkini ise seni çok bekledim sizisinde gerçekleştirecek.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
özcandenizIremhelvacıoğluUmutStarömergökayşanlıerSeniçokbekledim
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