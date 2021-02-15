Seni Çok Bekledim dizisi tekrar bölümler ne zaman?

İlk bölümü ile 29 Ocak Cuma akşamı Star Tv ekranlarında olacak olan Seni Çok Bekledim dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Merakla beklenen dizinin şimdiden tekrar yayın tarihi konuşulmaya başlandı. İşte Seni Çok Bekledim dizisi ile ilgili ayrıntılar...

İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde olduğu Seni Çok Bekledim dizisi 29 Ocak Cuma akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Cuma akşamı saat 20.00'da yayınlanacak olan dizi seyirciler tarafından oldukça merak konusu oldu. Peki dizinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Dizinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Seni Çok Bekledim dizisinin ilk bölümünü kaçıranları için tekrar bölümleri yayın tarihi ise şu şeklide yer alıyor.

Seni Çok Bekledim ilk bölüm tekrarı ;

Cuma günü saat 22.30

Cumartesi günü

Pazar günü

Dikkat çeken Seni Çok Bekledim dizisi hafta içi ve hafta sonunda pek çok kez tekrar bölümler yayınlanacak. Haftada toplam 6-10 kez bölüm tekrarları Star Tv ekranında olacak.

Seni Çok Bekledim dizisi 29 Ocak Cuma günü yayınlanmasının ardından her hafta cuma akşamı seyircilerle buluşmaya devam edecek. Seni Çok Bekledim dizisi her cuma Star Tv'de saat 20.00 da izleyiclerle buluşacak. İyi seyirler.