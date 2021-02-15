İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Seni Çok Bekledim dizisi tekrar bölümler ne zaman?

İlk bölümü ile 29 Ocak Cuma akşamı Star Tv ekranlarında olacak olan Seni Çok Bekledim dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Merakla beklenen dizinin şimdiden tekrar yayın tarihi konuşulmaya başlandı. İşte Seni Çok Bekledim dizisi ile ilgili ayrıntılar...

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:20
Seni Çok Bekledim dizisi tekrar bölümler ne zaman?
Takip Et:

İlk bölümü ile 29 Ocak Cuma akşamı Star Tv ekranlarında olacak olan Seni Çok Bekledim dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Merakla beklenen dizinin şimdiden tekrar yayın tarihi konuşulmaya başlandı. İşte Seni Çok Bekledim dizisi ile ilgili ayrıntılar...

İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde olduğu Seni Çok Bekledim dizisi  29 Ocak Cuma akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Cuma akşamı saat 20.00'da yayınlanacak olan dizi seyirciler tarafından oldukça merak konusu oldu. Peki dizinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Dizinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Seni Çok Bekledim dizisinin ilk bölümünü kaçıranları için tekrar bölümleri yayın tarihi ise şu şeklide yer alıyor.

Seni Çok Bekledim ilk bölüm tekrarı ;

Cuma günü saat 22.30

Cumartesi günü

Pazar günü

Dikkat çeken Seni Çok Bekledim dizisi hafta içi ve hafta sonunda pek çok kez tekrar bölümler yayınlanacak. Haftada toplam 6-10 kez bölüm tekrarları Star Tv ekranında olacak.

Seni Çok Bekledim dizisi 29 Ocak Cuma günü yayınlanmasının ardından her hafta cuma akşamı seyircilerle buluşmaya devam edecek. Seni Çok Bekledim dizisi her cuma Star Tv'de saat 20.00 da izleyiclerle buluşacak. İyi seyirler. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimDiziTekrar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Güldür Güldür Show bu sezon final mi yapacak?
Güldür Güldür Show bu sezon final mi yapacak?
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?
Reha Özcan'ın Mucize Doktor dizisinden ayrılma nedeni belli oldu!
Reha Özcan'ın Mucize Doktor dizisinden ayrılma nedeni belli oldu!

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim dizisi tekrar bölümler ne zaman?
Exxen yeni dizisi Yavuz dizi oyuncuları ve dizi konusu
Arıza Safir kimdir? Muharrem Özcan hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak? Maraşlı dizisi kaç sezon çekilecek?
Kefaret dizisi avukat Berna kim? Cemre Melis Çınar kimdir?
2021 MSB Astsubay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı!
Kıbrıs: Ada Kışı Ne Zaman başlayacak? Dizi kaç bölüm olacak?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncusu Sümeyra Koç kimdir? Hangi karaktere hayat verecek?
Siyah dantelli elbiseye uygun makyaj
Vakıfbank’ın yeni ihtiyaç kredisi ve geri ödeme önek hesaplamaları
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu
Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Kira sözleşmesi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Süresiz nafakada son durum ne? Süresiz nafaka kalkacak mı, ne olacak? Bakan Gül'den son açıklamalar
2020 ehliyet kaybetme cezası ne kadardır? Yeni ehliyet kayıp ceza bedeli
Burak Tozkoparan kimdir? Burak Tozkoparan'ın sevgilisi kimdir?
Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Derin karakteri diziye veda mı edecek?
Kırmızı Oda Fedai Kimdir? Nazlı’nın Eşi
Altın ne kadar oldu? 15 Şubat 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 15 Şubat 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Şok Tefal FV3951 ütü inceleme ve hakkındaki yorumları
Kanunsuz Topraklar dizisinin seti nerede? Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekilecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.