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Seni Çok Bekledim dizisi Songül’ü kim canlandırıyor? Selen Domaç'ın biyografisi

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Seni Çok Bekledim dizisi Songül’ü kim canlandırıyor? Selen Domaç'ın biyografisi ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 29 Ocak 2021 Cuma gününde yayınlanan haberimizde Seni Çok Bekledim dizisi Songül’ü kim canlandırıyor? Selen Domaç'ın biyografisi hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 20:05
Seni Çok Bekledim dizisi Songül’ü kim canlandırıyor? Selen Domaç'ın biyografisi
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Star Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin merak edilen oyuncularından biri de Songül karakterine hayat veren Selen Domaç oldu.

 

Dizide, İstanbul’a büyük hayallerle gelen bir anneyi canlandıran Domaç, eşine ve kızına bağlı bir karakterdir. Koca Koca Yalanlar, Yeter, Acayip Hikayaler gibi dizilerde yer alan Domaç, son olarak ise Seni Çok Bekledim dizisiyle ekran karşısına geçecek. 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Domaç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümden mezundur. Aynı zamanda tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve tiyatro bölümünde diksiyon eğitimleri vermiştir.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:05
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Star TvSeni çok BekledimDiziSelen Domaç
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