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Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Gerçek adı nedir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç?

Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Gerçek adı nedir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 03.02.2021 tarihli haberimizde Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:05
Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Gerçek adı nedir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç?
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Star Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin merak edilen oyuncularından biri de Songül karakterine hayat veren Selen Domaç oldu.

 

Dizide, İstanbul’a büyük hayallerle gelen bir anneyi canlandıran Domaç, eşine ve kızına bağlı bir karakterdir. Koca Koca Yalanlar, Yeter, Acayip Hikayaler gibi dizilerde yer alan Domaç, son olarak ise Seni Çok Bekledim dizisiyle ekran karşısına geçecek. 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Domaç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümden mezundur. Aynı zamanda tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve tiyatro bölümünde diksiyon eğitimleri vermiştir.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvSeni çok BekledimDiziSelen Domaç
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