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Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Gerçek adı ne? Selen Domaç oynadığı diziler

Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Gerçek adı ne? Selen Domaç oynadığı diziler ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 30.01.2021 tarihli haberimizde Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

30 Ocak 2021 Cumartesi 20:05
Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Gerçek adı ne? Selen Domaç oynadığı diziler
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Star Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin merak edilen oyuncularından biri de Songül karakterine hayat veren Selen Domaç oldu.

 

Dizide, İstanbul’a büyük hayallerle gelen bir anneyi canlandıran Domaç, eşine ve kızına bağlı bir karakterdir. Koca Koca Yalanlar, Yeter, Acayip Hikayaler gibi dizilerde yer alan Domaç, son olarak ise Seni Çok Bekledim dizisiyle ekran karşısına geçecek. 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Domaç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümden mezundur. Aynı zamanda tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve tiyatro bölümünde diksiyon eğitimleri vermiştir.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 20:05
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Star TvSeni çok BekledimDiziSelen Domaç
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