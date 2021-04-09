İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Seni Çok Bekledim dizisi Songül karakteri kimdir? Selen Domaç'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Sıcak gündemde yer tutan Seni Çok Bekledim dizisi Songül karakteri kimdir? Selen Domaç'ın hayatı ve yer aldığı diziler ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 9 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 20:05
Seni Çok Bekledim dizisi Songül karakteri kimdir? Selen Domaç'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Star Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin merak edilen oyuncularından biri de Songül karakterine hayat veren Selen Domaç oldu.

 

Dizide, İstanbul’a büyük hayallerle gelen bir anneyi canlandıran Domaç, eşine ve kızına bağlı bir karakterdir. Koca Koca Yalanlar, Yeter, Acayip Hikayaler gibi dizilerde yer alan Domaç, son olarak ise Seni Çok Bekledim dizisiyle ekran karşısına geçecek. 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Domaç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümden mezundur. Aynı zamanda tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve tiyatro bölümünde diksiyon eğitimleri vermiştir.

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvSeni çok BekledimDiziSelen Domaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subaylık için nasıl başvurulur?
Akrep dizisindeki Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisinin Ferda'ss Evrim Alasya'nın hayat hikayesi!
Seni Çok Bekledim dizisi Songül karakteri kimdir? Selen Domaç'ın hayatı ve yer aldığı diziler
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 9 Nisan 2021 Cuma
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 9 Nisan 2021 Cuma
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 9 Nisan 2021 Cuma 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Gerçek adı ne? Semih Ertürk oynadığı diziler
Akıncı dizisi Beste kimdir? Gerçek adı ne? Müge Boz oynadığı diziler
Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?
Show TV canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022
PTT kargo gönderi takip ifadelerinin anlamları nelerdir? 2021
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Osman Efe karakteri kimdir?
Akrep Fikret karakterini kim canlandırıyor? Bekir Aksoy kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.