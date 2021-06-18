İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Seni Çok Bekledim dizisi Serkan karakterini kim canlandırıyor? Gürkan Güzeyhuz biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Seni Çok Bekledim dizisi Serkan karakterini kim canlandırıyor? Gürkan Güzeyhuz biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 18 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Seni Çok Bekledim dizisi Serkan karakterini kim canlandırıyor? Gürkan Güzeyhuz biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 19:52
Seni Çok Bekledim dizisi Serkan karakterini kim canlandırıyor? Gürkan Güzeyhuz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:
Cuma akşamlarının gözdesi haline gelecek olan Seni Çok Bekledim, Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ’unun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizinin usta oyuncu kadrosuyla başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan deniz yer almakta. Dizinin başka bir merak edilen ismi de Serkan karakteri oldu

Seni Çok Bekledim Serkan karakteri kim?

Serkan dizinin başrol oyuncularından İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin nişanlısı olmaktadır. Serkan hırslı bir iş adamı ve kaybetmekten oldukça nefret eden bir kişiliktir. Dizi de Ayliz’ in başka biriyle aşk yaşaması Serkan ‘ı ne kadar çıldırtacak merak ediliyor. Hırslı bir adam olan Serkan, iş adamıdır. Aslında ne kadar güçlü görünse de bir o kadar göründüğü kadar pasif bir karakterdir.

Seni Çok Bekledim Serkan gerçek adı, dizileri,  yaşı

 
Serkan karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Gürkan Güzeyhuz dur. Daha öncesinde olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde rol aldığı ve özdeşleştiği karakterle tanıyoruz.
İzmir’li olan oyuncu 1986 yılında doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gürkan Güzeyhuz ilk ekran deneyimini Derin Sular dizisiyle yapmıştır. Daha sonra
“Paramparça” dizisinde Mert karakteri ile tanındı.
 

Gürkan Güzeyhuz Dizileri ve Filmleri

• Derin Sular – 2011
• Hızır Ekip (Murat) – 2013
• Aşktan Kaçılmaz – 2014
• Kaçak Gelinler (Hüsnü) – 2014
• Paramparça (Mert) – 2014 / 2016
• Güzel İkili – 2016
• Çocukluk (Sinan) – 2017 / 2020
• Payitaht Abdülhamid (Vladimir) – 2017 / 2018
• Seni Çok Bekledim (Serkan) – 2021

Son Güncelleme: 18.06.2021 19:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
StarözcandenizSerkanAylizIremhelvacıopluSeniçokbekledimGürhangüzeyhuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim dizisi Serkan karakterini kim canlandırıyor? Gürkan Güzeyhuz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizi oyuncusu Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu hakkında bilgiler
Akrep dizisinde Şahin karakterini Taha Baran Özbek canlandırıyor
Son Yaz Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kırmızı Oda dizisi Tuna karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir, nereli yaşı kaç?
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar yer aldığı dizi ve film yapımları
Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterini Baran Can Eraslan canlandırıyor
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel yaşı ve oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi kimdir, nereli yaşı kaç?
Belediye hangi maddi yardımları sağlamaktadır?
Anamız Var filmi nerede çekildi? Anamız Var filmi konusu ve oyuncuları
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 14 Haziran 2021 Pazartesi bankaların güncel faiz oranları
Oyuncu Şenay Aksoy kimdir? Şenay Aksoy hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey karakteri kimdir? Sifu Salman Ataş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim doğum tarihi
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Metin kimdir? Sinan Tuzcu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akıncı dizisi Defne karakteri kimdir? Deren Talu'nun hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.