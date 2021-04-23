İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Nisan 23 Cuma tarihli haberimizde Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 19:35
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim yeni bölümlerle Her Cuma akşamı seyircilerin karşısına çıkıyor. Seni Çok Bekledim dizisinde Selahattin karakterine hayat veren Caner Şahin performansıyla ilgi odağı oldu. Çoğu kişi bu karakteri ve hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Seni Çok Bekledim Selo kim? Seni Çok Bekledim Selahattin kim?

Star TV ekranlarının yeni fenomen dizisi Seni Çok Bekledim her hafta Cuma günleri yeni bölümlerle yayında olmaya devam ediyor. Caner Şahin’in hayat verdiği Selahattin, çalışkan, ailesini seven ve fedakarlığıyla ön plana çıkıyor.

Seni Çok Bekledim Caner Şahin kim?

Seni Çok Bekledim dizisiyle dikkat çekmeyi başaran Caner Şahin, 1992’de Eskişehir'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okurken bu fakülteden ayrıldı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapmıştır. İlk televizyon deneyimini 2016’da Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakteri ile yaşadı. Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur, Erdem Akakçe gibi isimlerle oynamıştır. Caner Şahin 2016'da Babam ve Ailesi, 2017'de Tutsak, 2018'de Kardeşler, 2019'da Kuzgun ve son olarak 2021'deSeni Çok Bekledim dizsinde yer almaktadır.




Son Güncelleme: 23.04.2021 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvSelahattinDiziSeni çok BekledimşahinCaner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisinde Civan Güngör karakterini Emre Törün canlandırıyor
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akıncı dizisi Beste kimdir? Müge Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisine katılan Rabia Kaya kimdir? Nuray Yıldız karakteri kimdir?
Ramo Taner kimdir? Bora Cengiz Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sağlık Bakanı Koca 23 Nisan 2021 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 23 Nisan 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Ramo dizi oyuncusu Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan hakkında bilgiler
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Gerçek adı ne? Evren Burak Haktanır oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Tozkoparan nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Fatih Karagümrük Göztepe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Karagümrük Göztepe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Avrupa Süper Ligi nedir, kurucuları kimler? Avrupa Süper Ligine katılım şartları neler? Avrupa Süper Liginde hangi takımlar var?
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2021 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
Survivor 75. bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Beni Bırakma dizisinin Berk'i Onur Aziz'ın hayat hikayesi!
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Alara Turan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisindeki Arap karakteri Kimdir? Doğu Can dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul'un hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.