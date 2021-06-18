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Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin hakkında bilgiler

Okurlarımız tarafından merak edilen Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin hakkında bilgiler hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 18 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 19:35
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim yeni bölümlerle Her Cuma akşamı seyircilerin karşısına çıkıyor. Seni Çok Bekledim dizisinde Selahattin karakterine hayat veren Caner Şahin performansıyla ilgi odağı oldu. Çoğu kişi bu karakteri ve hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Seni Çok Bekledim Selo kim? Seni Çok Bekledim Selahattin kim?

Star TV ekranlarının yeni fenomen dizisi Seni Çok Bekledim her hafta Cuma günleri yeni bölümlerle yayında olmaya devam ediyor. Caner Şahin’in hayat verdiği Selahattin, çalışkan, ailesini seven ve fedakarlığıyla ön plana çıkıyor.

Seni Çok Bekledim Caner Şahin kim?

Seni Çok Bekledim dizisiyle dikkat çekmeyi başaran Caner Şahin, 1992’de Eskişehir'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okurken bu fakülteden ayrıldı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapmıştır. İlk televizyon deneyimini 2016’da Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakteri ile yaşadı. Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur, Erdem Akakçe gibi isimlerle oynamıştır. Caner Şahin 2016'da Babam ve Ailesi, 2017'de Tutsak, 2018'de Kardeşler, 2019'da Kuzgun ve son olarak 2021'deSeni Çok Bekledim dizsinde yer almaktadır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 19:35
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Star TvSelahattinDiziSeni çok BekledimşahinCaner
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