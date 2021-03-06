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Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 5 Mart günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:35
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin ev arkadaşı olan Şebo, Ayliz’in hayatında her şeyi bilen kişidir.

Ayliz’in aşk hayatı hakkında her şeyi bilen Şebo’nun hayatında da Zaza kişisi vardır ve ikisini bir aşk beklemektedir.

Şebo karakterini canlandıran Sibel Şişman, Seni Çok Bekledim dizisinden önce Erkenci Kuş dizisinde yer almıştı.  22 Ekim 1992 yılında İstanbul’da doğan Şişman, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okudu. Şişman Farklı Desenler, Küçük Kıyamet, Yılanların Öcü, Yeter, Siyah İnci gibi yapımlarda yer aldığı gibi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:35
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Sibel ŞişmanAylizŞeboDiziSeni çok Bekledim
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