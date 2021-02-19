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Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman yer aldığı dizi ve film yapımları

Birçok kişinin merak ettiği Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman yer aldığı dizi ve film yapımları hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 19 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman yer aldığı dizi ve film yapımları konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 19:41
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman yer aldığı dizi ve film yapımları
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Dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin ev arkadaşı olan Şebo, Ayliz’in hayatında her şeyi bilen kişidir.

Ayliz’in aşk hayatı hakkında her şeyi bilen Şebo’nun hayatında da Zaza kişisi vardır ve ikisini bir aşk beklemektedir.

Şebo karakterini canlandıran Sibel Şişman, Seni Çok Bekledim dizisinden önce Erkenci Kuş dizisinde yer almıştı.  22 Ekim 1992 yılında İstanbul’da doğan Şişman, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okudu. Şişman Farklı Desenler, Küçük Kıyamet, Yılanların Öcü, Yeter, Siyah İnci gibi yapımlarda yer aldığı gibi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.



Son Güncelleme: 19.02.2021 19:41
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Sibel ŞişmanAylizŞeboDiziSeni çok Bekledim
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