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Seni Çok Bekledim dizisi Şebo karakterini kim canlandırıyor? Sibel Şişman biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Seni Çok Bekledim dizisi Şebo karakterini kim canlandırıyor? Sibel Şişman biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 26 Mart Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 19:41
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo karakterini kim canlandırıyor? Sibel Şişman biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin ev arkadaşı olan Şebo, Ayliz’in hayatında her şeyi bilen kişidir.

Ayliz’in aşk hayatı hakkında her şeyi bilen Şebo’nun hayatında da Zaza kişisi vardır ve ikisini bir aşk beklemektedir.

Şebo karakterini canlandıran Sibel Şişman, Seni Çok Bekledim dizisinden önce Erkenci Kuş dizisinde yer almıştı.  22 Ekim 1992 yılında İstanbul’da doğan Şişman, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okudu. Şişman Farklı Desenler, Küçük Kıyamet, Yılanların Öcü, Yeter, Siyah İnci gibi yapımlarda yer aldığı gibi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Sibel ŞişmanAylizŞeboDiziSeni çok Bekledim
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