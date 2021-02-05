İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Seni Çok Bekledim dizisi Şebo karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sibel Şişman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği Seni Çok Bekledim dizisi Şebo karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sibel Şişman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 5 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak Seni Çok Bekledim dizisi Şebo karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sibel Şişman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 19:41
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sibel Şişman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Ayliz karakterinin ev arkadaşı olan Şebo, Ayliz’in hayatında her şeyi bilen kişidir.

Ayliz’in aşk hayatı hakkında her şeyi bilen Şebo’nun hayatında da Zaza kişisi vardır ve ikisini bir aşk beklemektedir.

Şebo karakterini canlandıran Sibel Şişman, Seni Çok Bekledim dizisinden önce Erkenci Kuş dizisinde yer almıştı.  22 Ekim 1992 yılında İstanbul’da doğan Şişman, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okudu. Şişman Farklı Desenler, Küçük Kıyamet, Yılanların Öcü, Yeter, Siyah İnci gibi yapımlarda yer aldığı gibi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sibel ŞişmanAylizŞeboDiziSeni çok Bekledim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

Hercai dizisine katılan Doğan Bayraktar kimdir? Aslan Aslanbey karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisinin Duygu'su Öykü Su Okur'un hayat hikayesi!
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sibel Şişman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Sinem’i kim canlandırıyor? Gizem Terzi'nin biyografisi
Ramo dizi oyuncusu Nadya kimdir? Gözde Kaya hakkında bilgiler
Akıncı Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız hakkında bilgiler
Son Yaz dizisinin Selim'i Ali Atay'ın hayat hikayesi!
Milletvekili maaşları ne kadar? Ocak 2021
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
A101 Reeder P13 blue max 2020 cep telefonu özellikleri
Kirasını ödeyemeyenlerin borçları ne olacak? Kira borçları silinir mi?
Menajerimi Ara Sevinç Kimdir? Ayşe Köksal kimdir?
Akıncı Beste karakterini kim canlandırıyor? Müge Boz kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.