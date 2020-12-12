Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu

STAR TV’nin yeni projesi, Seni Çok Bekledim dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dnz Film tarafından yapılan dizinin yönetmenliğini, Şahin Altuğ yapıyor. Senaryosunu, başrolde de oynayan Özcan Deniz’in yazdığı dizi, dram türünde izleyicinin karşısına çıkacak. Henüz yayın tarihi belli olmayan dizi, yakında ekranlara gelecek. Dizinin oyuncuları da belli oldu.

Dizinin başrollerini ilk tanıtımda da görüldüğü gibi, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaşacak. Dizinin diğer oyuncuları ise şu isimler:

Mustafa Uğurlu

Yıldız Kültür

Caner Şahin

İlhan Şen

Ali İpin

Durul Bazan

Türkü Turan

Şehsuvar Aktaş

Ahmet Mekin

Selen Domaç

Lila Gürmen

Sibel Şişman

Yakında, STAR TV’de başlayacak dizinin ilk tanıtımını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=q7H8r8zuDlE