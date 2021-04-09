Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Star TV Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri

Star TV Özcan Deniz’in ‘Seni Çok Bekledim’ isimli yeni dizi projesini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. O3 Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, proje tasarımı ise Özcan Deniz tarafından yapılıyor. Dizi çekimleri devam ederken birçok ayrıntı da ortaya çıktı.

Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

Özcan Deniz’in yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in ilk bölüm çekimleri Katar’da gerçekleştiriliyor. Dizisinin ilerleyen bölümler İstanbul’da çekilecek. 29 Ocak'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Dizinin ilk bölümleri Katar’ın başkenti Doha’da çekildi. İlerleyen bölümler ise İstanbul’da devam edecek. Dizinin ilk bölümleri için Mesaiead Çölü’nde 3 gün çekim yapıldı.

Dizi 29 Ocak Cuma günü Star TV ekranında başlayacak. Dizinin başrolünde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz yer alıyor. 03 Medya tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor.