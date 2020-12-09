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Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yeri ve mekanları

9 Aralık 2020 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yeri ve mekanları haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 09-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 16:43
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yeri ve mekanları
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Star TV Özcan Deniz’in ‘Seni Çok Bekledim’ isimli yeni dizi projesini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. O3 Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, proje tasarımı ise Özcan Deniz tarafından yapılıyor. Dizi çekimleri devam ederken birçok ayrıntı da ortaya çıktı.

 

Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

Özcan Deniz’in yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in ilk bölüm çekimleri Dubai’de gerçekleştiriliyor. Dizisinin ilerleyen bölümler İstanbul’da çekilecek. Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

 

Seni Çok Bekledim başrol oyuncuları kimler?

Heyecanla beklenen dizinin erkek başrol oyuncusu Özcan Deniz olurken, kesinliği bilinmemekle birlikte kadın başrol oyuncusunun Burcu Özberk olacağı belirtildi. Dizide başrollere İrem Helvacıoğlu, Caner Şahin, İlhan Şen, Durul Bazan, Nihan Büyükağaç, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür ve Alp İpin gibi başarılı oyuncular eşlik edecek.



Son Güncelleme: 09.12.2020 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Özcan DenizSeni çok Bekledim
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