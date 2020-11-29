Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim seti hangi ilde?

Star TV Özcan Deniz’in ‘Seni Çok Bekledim’ isimli yeni dizi projesini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. O3 Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, proje tasarımı ise Özcan Deniz tarafından yapılıyor. Dizi çekimleri devam ederken birçok ayrıntı da ortaya çıktı.

Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

Seni Çok Bekledim başrol oyuncuları kimler?

Özcan Deniz’in yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in ilk bölüm çekimleri Dubai’de gerçekleştiriliyor. Dizisinin ilerleyen bölümler İstanbul’da çekilecek. Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

Heyecanla beklenen dizinin erkek başrol oyuncusu Özcan Deniz olurken, kesinliği bilinmemekle birlikte kadın başrol oyuncusunun Burcu Özberk olacağı belirtildi. Dizide başrollere İrem Helvacıoğlu, Caner Şahin, İlhan Şen, Durul Bazan, Nihan Büyükağaç, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür ve Alp İpin gibi başarılı oyuncular eşlik edecek.